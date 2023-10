U gruppu di travagliu di e donne indigene sparte e pratiche Navajo per l'eclissi solare

Un gruppu di donne indigene si sò riuniti recentemente in un auditorium universitariu per sparte e pratiche tradiziunali Navajo chì circundanu l'eclissi solare imminente. Più di 50 persone, di tutte l'età, anu assistitu à l'avvenimentu per amparà è ricunnettà cù i protokolli culturali chì sò stati tramandati da generazioni.

Durante a riunione, e donne mostranu libri nantu à l'astronomia Navajo è u polline di granu, chì hè adupratu per benedizioni. Un omu di medicina era ancu presente per risponde à e dumande da l'audienza principarmenti Navajo nantu à cumu avvicinà l'eclissi. Alcune linee guida chjave sò state sparte:

- Ùn fighjate micca direttamente à l'eclissi.

- Evita di manghjà, di beie, di dorme o di fà attività fisica durante l'eclissi.

- Piuttostu, pigliate l'uccasioni di pusà in casa, riflette, è pricà, cunsiderendu l'avvenimentu cum'è un mumentu intimu è celeste.

U scopu di a riunione era di assicurà chì a cumunità hè cunuscenza è preparata per l'eclissi solare in cunfurmità cù e tradizioni Navajo. Queste pratiche anu un significatu prufondu per u populu Navajo, postu chì sò stati tramandati per generazioni.

L'avvenimentu hà permessu un scambiu di cunniscenze è hà assicuratu chì e pratiche culturali cum'è queste cuntinueghjanu à esse onorate è rispettate. Hè stata una opportunità significativa per l'individui per riunite è cunnetta cù u so patrimoniu, è ancu per amparà da l'anziani è i pratichi tradiziunali.

Quandu l'eclissi di u sole s'avvicina, a cumunità Navajo, cù l'altri chì sò interessate in queste tradizioni, avarà l'uppurtunità di osservà u fenomenu celeste in una manera chì hè assai arradicata in a so cultura.

