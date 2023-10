L'app SkySafari offre funzioni speciali per a visualizazione di l'eclissi solare anulare

L'app astronomia populari, SkySafari, hà introduttu una nova serie di funzioni per aiutà i skywatchers à seguità è vede l'eclissi solare annulare imminente. Pianu per u sabbatu 14 d'ottobre, sta eclissi si faci quandu a luna passa davanti à u sole, creendu un effettu "anellu di focu".

Per aiutà l'utilizatori à seguità l'eclissi, à amparà nantu à l'avvenimentu è à riceve avvisi in tempu reale, SkySafari hà lanciatu e funzioni annulari di l'eclissi solare 2023 per l'utilizatori di iOS. L'utilizatori di Android anu una funzione simile dispunibule per l'eclissi solare tutale in aprile 2024.

Alcune di e funzioni chjave incluse in l'aghjurnamentu di l'eclissi SkySafari sò un cronometru di contu à a rovescia per seguità l'ombra di a luna mentre si move in l'Occidenti di i Stati Uniti, una mappa interattiva per aiutà l'utilizatori à truvà i migliori posti di visualizazione, un simulatore di eclissi per visualizà l'eclissi in ogni locu. tempu è locu specifichi, è un tracker d'ombra per osservà u muvimentu di l'ombra di a luna da una perspettiva spaziale. L'app furnisce ancu notificazioni audio cù narrazioni nantu à ciò chì osservà durante ogni fase di l'eclissi, è ancu una guida di visualizazione cù arnesi è cunsiglii per osservà in modu sicuru l'eclissi solare anulare.

A parti di SkySafari, ci sò altre app notevuli chì ponu rinfurzà l'esperienza di l'eclissi solare annular. A NASA hà publicatu l'Eclipse Explorer 2023, chì hè una mappa interattiva chì mostra a visibilità di l'eclissi. Intantu, l'urganizazione non lucrativa Astronomi senza frontiere offre l'app "One Eclipse", chì furnisce à l'utilizatori in u mondu sanu una sperienza in prima fila di l'eclissi solare anulare.

Ricurdativi, hè cruciale per mai fighjà direttamente u sole, ancu durante un eclissi. I filtri solari certificati sò sempre usati per vede in modu sicuru l'eclissi, sia parziale sia annular. Hè indispensabile à portà vetri appropritati per l'eclissi solare, è i filtri solari anu ancu esse usatu per e camere, telescopi è binoculi. Per una guida più dettagliata nantu à l'osservazioni solari sicure, fate riferimentu à a nostra guida "cumu osservà u sole in modu sicuru".

