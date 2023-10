A Branca di Implementazione di Sistemi di Volu in u Centru di Ricerca Ames NASA

A Branca di Implementazione di Sistemi di Volu di a Divisione di Bioscienze Spaziali in u Centru di Ricerca Ames di a NASA hè rispunsevule per u sviluppu è l'integrazione di carichi di bioscienza per i prughjetti di volu spaziale. Questa filiera usa un approcciu di squadra multidisciplinare chì combina scienza, ingegneria è operazioni per assicurà u successu di a missione è risponde à i bisogni di i clienti.

A filiera hè implicata in diversi aspetti di u sviluppu è l'integrazione di carichi. Hanu a capacità di cuncepisce è fabricà un novu hardware, è ancu di mudificà l'equipaggiu di vendita (COTS) esistenti. Sò sperimentati in l'integrazione di carichi utili per i voli spaziali tripulati è senza pilotu.

Una di e rispunsabilità chjave di a filiera hè a prova è l'analisi di verificazione di u volu spaziale. Anu una cunniscenza prufonda di i requisiti di hardware per u volu spaziale è sò capaci di eseguisce teste in situ per verificà chì u hardware risponde à questi requisiti. Preparanu ancu analisi scritti è rapporti basati nantu à i so risultati. Inoltre, sò implicati in a selezzione è a certificazione di l'equipaggiu COTS per l'usu in u spaziu.

A filiale gestisce ancu a gestione di carichi è operazioni. Forniscenu a supervisione di u prughjettu per u sviluppu di hardware, a scienza è a gestione di l'operazioni. Sò rispunsevuli di a pianificazione è di a gestione di risichi, è di a coordinazione è di l'operazioni per esperimenti internaziunali.

U supportu di carichi hè un altru spaziu di sapè fà per a filiera. Forniscenu un supportu logisticu prima è post-lanciamentu, è ancu a coordinazione è u sviluppu di prucessu per l'operazioni di carichi. Sò ancu implicati in a raccolta di dati è biospecimen è archiviazione.

A filiera hà accessu à e facilità di accelerazione di terra, cumprese centrifughe di qualificazione umana è micca umana. Queste facilità sò aduprate per diverse attività di ricerca è teste chì implicanu umani, sugetti non umani è hardware. A filiera hè capace di persunalizà protokolli per prucessi sperimentali specifichi è pò cuncepisce è fabricà hardware unicu in casa.

In generale, a Branca di Implementazione di Sistemi di Volu ghjoca un rolu cruciale in u sviluppu è l'integrazione di carichi di bioscienza per i prughjetti di voli spaziali. U so approcciu multidisciplinariu è a so cumpetenza in diversi aspetti di u sviluppu di carichi utili facenu un asset preziosu per i sforzi di esplorazione spaziale di a NASA.

