U duttore Paul A. Vanden Bout, Scientist Senior, Emeritus à l'Observatoriu Naziunale di Astronomia Radio (NRAO), hè statu onoratu cù u 2023 Karl G. Jansky Lectureship. Stu premiu prestigiosu, stabilitu da Associated Universities, Inc. (AUI), ricunnosce e persone chì anu fattu cuntributi eccezziunali à u campu di a radioastronomia.

A carriera di u duttore Vanden Bout in radiuastronomia principia dopu avè ricevutu u so Ph.D. da l'Università di California, Berkeley. Hà jugatu un rolu vitale in u sviluppu di l'astronomia di lunghezza d'onda millimetrica in l'Osservatoriu McDonald. Da u 1985 à u 2002, hà servitu cum'è Direttore di NRAO, supervisendu parechji prughjetti notevuli cumpresi u cumpletu di u Very Long Baseline Array, Green Bank Telescope, Expanded Very Large Array (ora u Jansky Very Large Array), è l'iniziu di l'Atacama. Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA).

ALMA hè un prughjettu astronomicu rivoluzionariu cumpostu di 66 radiotelescopi situati in u desertu chilenu. U Dr Vanden Bout hà servitu cum'è Direttore Interim di ALMA da 2002-2003. Hà avutu ancu u rolu di Capu Interim di u Centru di Scienza ALMA Nordamericanu da 2004 à 2005. Malgradu affruntà sfide di finanziamentu è situazioni incerte, u duttore Vanden Bout hà ghjucatu un rolu pivotale per assicurà u successu di u prughjettu ALMA.

In più di i so ruoli di dirigenza, u duttore Vanden Bout hà scrittu quasi 100 articuli di ricerca è coautore di u libru "The ALMA Telescope: The Story of a Science Mega-Project", publicatu da Cambridge University Press in 2023.

U duttore Vanden Bout darà a so Lecture Jansky, intitulata "Astronomia millimetrica à NRAO - Alcuni ricordi personali", in diversi lochi. A cunferenza serà data in Charlottesville, VA l'8 di nuvembre, à l'Osservatoriu Green Bank in Green Bank, WV u 9 di nuvembre, è in Socorro, NM u 17 di nuvembre.

Dapoi u so principiu in u 1966, u Jansky Lectureship hà ricunnisciutu parechje figure eminenti in u campu di a radioastronomia. I destinatari precedenti includenu laureati Nobel cum'è Dr. Subrahmanyan Chandrasekhar, Edward Purcell, Charles Townes, Arno Penzias, Robert Wilson, William Fowler, Joseph Taylor è Reinhard Genzel. I destinatari notevoli includenu ancu Jocelyn Bell-Burnell, u scupertore di u primu pulsar, è Vera Rubin, u scupertore di a materia oscura in galaxie.

L'Osservatoriu Naziunale di Astronomia Radio è l'Osservatoriu Green Bank sò tramindui strutture di a National Science Foundation, operata da Associated Universities, Inc.

Fonti:

- Università Associate, Inc. (AUI)

- Osservatoriu Naziunale di Radio Astronomia (NRAO)