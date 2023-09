I scientisti anu fattu una scuperta straordinaria mentre esaminendu un ammonite ben conservatu è un pesciu fossilizatu cù quale hè statu trovu. A scuperta sorpresa hà revelatu chì u pesciu avia inghjustu a grande ammonite, un avvenimentu chì ùn hè mai statu osservatu prima. L'ammonite, un tipu di cefalopodu chì hè stata estinta milioni d'anni fà, pò avè causatu u pesciu à affucà o bluccà u so trattu digestivu, risultatu in cunsequenze fatali per u predatore.

U fossili, scupertu in Germania in u 1977, hè statu in a cullezzione di u Museu Statale di Storia Naturale di Stuttgart. Dui circadori di u museu, Samuel Cooper è Erin Maxwell, anu publicatu recentemente un articulu in Geological Magazine chì descrive u pesciu è l'ammonite chì hà cunsumatu. A spezia di pesci, Pachycormus macropterus, appartene à un gruppu estinti di pesci marini à pinne raghji chjamati pachycormids. Questi pesci puderanu varià da picculi dimensioni à 50 metri di longu. Mentre chì a dieta di i pachycormidi ùn hè micca cumplettamente capitu, i circadori anu truvatu evidenza chì anu destinatu principalmente à i cefalopodi à corpi molle è i pesci più chjuchi.

A scuperta di u pesciu cù l'ammonite in l'internu hè significativu perchè furnisce una visione di u cumpurtamentu di l'alimentazione è a dieta di i pachycormidi. Il établit que les poissons consommaient occasionnellement des céphalopodes non coquilles, ce qui contredit les suppositions précédentes sur leur régime alimentaire. Sicondu Adiel Klompmaker, curatore di paleontologia in i Musei di l'Università di l'Alabama, sta scuperta hè notevule è aiuta à ricustruisce l'antica rete alimentaria più precisamente.

U posizionamentu di l'ammonite in u corpu di u pesciu è l'absenza di certi osse chì suggerenu a descomposizione sustenenu fermamente a teoria chì u pesciu hà inghiottitu l'ammonite mentre era vivu. Ancu s'ellu ci hè una evidenza precedente di pesci chì anu cunsumatu accidentalmente picculi larve di ammonite, sta nova scuperta suggerisce chì l'ingaghjamentu di l'ammonite sana ùn era micca accidintali.

Questa scuperta fossilizata inusual furnisce infurmazioni preziose nantu à l'antichi ecosistemi marini è mette in luce l'abitudini alimentari di i predatori marini preistorichi. Dimostra l'interazzione cumplessa è a dinamica chì esistevanu trà e spezie milioni d'anni fà, è spinghja ancu più a nostra cunniscenza di a vita preistorica.

Fonti:

- Cooper, Samuel, è Maxwell, Erin. "Evidenza di a predazione nantu à una ammonite da u pesciu extintu Pachycormus (Pachycormidae: Actinopterygii) da u Jurassicu Tardi (Tithonian iniziale) Posidonia Shale di u Sud di l'Allemagne." Rivista Geologica, 2021.

- Musei di l'Università di l'Alabama.