A prima evidenza fossile mostra a colonizazione di u pianu di u mare profondu da i ricci di mare 104 milioni d'anni fà

I scientisti anu fattu una scuperta fascinante in u mare prufondu - frammenti di spine fossili di ricci di mare datati da 104 milioni d'anni. Nanzu, era cridutu chì u mare prufondu era un ecosistema relativamente ghjovanu, ma sta scuperta sfida sta nuzione.

U mare prufondu hè statu longu cunsideratu u locu di nascita pussibule di e prime forme simplici di vita in a Terra. Capisce cumu u nùmeru di spezie chì vivenu nantu à u fondu di u mare hà cambiatu cù u tempu hè criticu, postu chì pò revelà a resilienza è l'adattabilità di l'ecosistemi di u mare profondu di fronte à l'eventi catastròfichi è l'estinzioni di massa.

U squadra di ricerca hà scupertu a prima evidenza fossili di invertebrati più alti chì colonizzanu u fondu di u mare in u periodu Cretacicu. Attraversu più di 1,400 campioni di sedimentu da i fori in u Pacificu, l'Oceanu Meridionale è l'Atlanticu, anu scupertu più di 40,000 frammenti di spine di ricci di mare. Queste spine, identificate da a so struttura è a forma, indicanu chì i ricci di mare anu abitatu continuamente in u mare prufondu per più di 100 milioni d'anni.

Analizendu a morfologia di e spine, i circadori anu osservatu un cambiamentu significativu à a fine di u periodu Cretacicu, circa 66 milioni d'anni fà. Questu hà coincisu cù un impattu di meteorite catastròficu chì hà causatu estinzioni di massa è disturbi in u mare profundo. E spine post-impattu eranu più sottili è mostravanu menu diversità in forma, un fenomenu cunnisciutu cum'è "Effettu Lilliput". L'urganismi chì sopravvive à l'estinzioni di massa sò spessu più chjuchi in grandezza, prubabilmente per via di a scarsità di risorse alimentari.

L'autore principale u duttore Frank Wiese da u Dipartimentu di Geobiologia di l'Università di Göttingen spiega l'impurtanza di i risultati. I cambiamenti in i spine indicanu l'evoluzione constante è l'emergenza di novi spezie in u mare profundo. Inoltre, i circadori anu osservatu una correlazione trà a biomassa di ricci di mare è a temperatura di l'acqua circa 70 milioni d'anni fà. Questu li permette di speculà cumu u mare prufondu serà affettatu da u riscaldamentu glubale indottu da l'omu.

Facendu luce nantu à a storia è a dinamica di u mare prufondu, sta ricerca furnisce insights preziosi in questu ecosistema enigmaticu. U studiu, publicatu in a rivista PLOS ONE, allarga a nostra cunniscenza di u mare profondu è a so resistenza à i cambiamenti ambientali.

