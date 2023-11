U Power of Best Practices in Social-Behavioral Sciences Research

I ricercatori anu dimustratu recentemente chì quandu sò impiegate e migliori pratiche, una alta replicabilità hè ottenibile in a ricerca di scienze suciali cumportamentali, secondu un studiu publicatu in Nature Human Behaviour. A cumunità di ricerca hè stata preoccupata per a credibilità di a literatura publicata in questu campu, cù parechji studii à grande scala chì ùn anu micca ripruduciutu i risultati publicati in precedenza o facenu cusì in una misura assai menu, chì hà suscitatu dumande nantu à a validità di studii futuri in u suciale. scienze di u cumpurtamentu.

In ogni casu, un gruppu di sperti di primura si mette à dimustrà chì una alta replicabilità hè pussibule seguendu e migliori pratiche. In una durata di sei anni, anu scupertu è replicatu 16 risultati novi aduprendu e migliori pratiche standard d'oru, cumprese preregistrazione, grandi dimensioni di mostra è fideltà di replicazione. I risultati di replicazione di u so studiu eranu in media 97% di a dimensione di i risultati originali, una mellura significativa paragunata à i prughjetti di replicazione precedente chì anu osservatu solu 50% di risultati di replicazione.

L'autore principale John Protzko enfatiza chì l'usu di e migliori pratiche, cum'è grandi campioni, pre-registrazione, è materiali aperti, cumminati cù replicazioni in esecuzione cù fideltà à u prucessu originale, porta à a scienza altamente replicable. U studiu hà ancu eliminatu u preghjudiziu di pubblicà solu risultati pusitivi impegnendu à riplicà studii di cunferma iniziali indipendentemente da u so risultatu.

Hè impurtante chì i squadre di ricerca ùn anu osservatu nisuna evidenza statisticamente significativa di calata di i tassi di replicabilità annantu à repliche ripetute. E dimensioni di l'esempiu è e dimensioni di l'effettu assicuravanu un tassu di replicabilità di 86%, basatu annantu à a significazione statistica, chì ùn puderia micca esse più altu.

I risultati di sti studii ùn eranu micca evidenti o s'aspittavanu à riplicà, postu chì eranu paragunabili in u so fattore sorpresa à studii chì sò stati difficiuli di riplicà in u passatu. Inoltre, e teste indipendenti anu dimustratu chì i participanti ùn puderanu micca predichendu a direzzione o a replicabilità di sti novi risultati.

Sta ricerca dimostra chì seguitendu e migliori pratiche è impegnendu à riplicà studii indipendentemente da u risultatu, a ricerca in scienze suciali cumportamentali pò ottene un altu tassi di replicabilità. Questi risultati anu implicazioni impurtanti per a credibilità è a validità di studii futuri in questu campu.

FAQ

Chì eranu e pratiche megliu impiegate in u studiu?

E migliori pratiche impiegate in u studiu includenu pre-registrazione, grandi dimensioni di mostra, è fideltà di replicazione.

Chì era a rata di replicabilità di u studiu?

U studiu hà ottinutu un tassu di replicabilità di 86% basatu annantu à a significazione statistica.

Perchè l'alta replicabilità hè impurtante in a ricerca di scienze suciali cumportamentali?

L'alta replicabilità assicura chì i risultati di a ricerca ponu esse replicati in modu coerente è affidabile, aumentendu a credibilità è a validità di a literatura di u campu.

U studiu hà scupertu qualchi risultati novi?

Iè, u studiu hà scupertu è riplicatu 16 risultati novi utilizendu e migliori pratiche in a ricerca di scienze suciali cumportamentali.

Chì era l'approcciu pigliatu da i circadori per sguassà preghjudiziu in a publicazione di risultati pusitivi?

I circadori s'impegnanu à riplicà i studii di cunferma iniziali indipendentemente da u so risultatu, assicurendu chì tutti i risultati sò stati inclusi in u studiu indipendentemente da a so natura pusitiva o negativa.