Una nova evidenza suggerisce chì l'umani sò ghjunti in l'America di u Nordu prima di ciò chì si pensava

Un analisi recente di e impronte umane in u Parcu Naziunale di White Sands in u Novu Messicu hà furnitu una nova evidenza chì l'omu pò esse ghjuntu in l'America di u Nordu assai prima di ciò chì si crede. E impronte, chì si credenu più di 23,000 XNUMX anni, sò stati un puntu di cuntruversia per via di preoccupazioni per l'accuratezza di i metudi di datazione.

In ogni casu, un novu studiu publicatu in a rivista Science hà fattu luce nantu à sta questione. I circadori anu realizatu teste nantu à u polline chì era mischju cù e impronte è altri elementi truvati in u sedimentu. L'analisi sustene l'età di e impronte, cunfirmendu ancu chì l'omu era veramente prisenti in l'America di u Nordu durante u piccu di l'Età di Ghiaccio più recente.

Tradizionalmente, si crede chì l'omu hè ghjuntu in l'America di u Nordu trà 13,000 16,000 è XNUMX XNUMX anni fà. Tuttavia, sta nova evidenza sfida quella teoria. L'impronte furniscenu una visione di l'individui chì l'abbandunonu. Parechje di e impronte appartenenu à i zitelli è l'adulescenti, chì suggerenu una varietà diversa di individui.

Inoltre, a scuperta di un trattu di un chilometru di tracce chì si crede appartene à una donna hà revelatu a presenza occasionale di impronte di dimensioni di un zitellu à fiancu à i soi. Questu suggerisce una pussibule unità di famiglia è furnisce una visione di a vita di l'omu durante quellu periodu di tempu.

L'implicazioni di sta ricerca sò impurtanti. Suggerisce chì l'omu era prisenti in l'America di u Nordu assai prima di ciò chì si pensava, è aghjunghje à a nostra intelligenza di i so movimenti è interazzione durante l'Era di Ghiaccio. U studiu serve cum'è un ricordu chì a nostra cunniscenza di a storia hè in evoluzione constantemente cum'è emergenu novi evidenza è e nostre tecniche per l'analisi migliurà.

Fonti:

- NewsNation

- Axios