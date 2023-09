Aeolus: Da u Satellitu di Profilu di u Ventu à i Débris Spaziali

Aeolus, u satellitu di prufilu di u ventu di l'ESA, era in orbita attornu à a Terra per quasi cinque anni prima di entre in a so fase finale cum'è débris spaziali. U satellitu avia cumpiitu a so missione è hè statu purtatu à a Terra in un prucessu di rientrata cuntrullata chì hà riduciutu u risicu di scontri è potenziali collisioni cù altri satelliti.

A regulazione internaziunale nantu à a mitigazione di i detriti spaziali richiede chì i satelliti sò purtati à a Terra in 25 anni una volta chì a so missione hè finita. U ritornu di l'Eolu hè statu acceleratu sfruttendu l'atmosfera di a Terra, chì hà aiutatu à rinvià più veloce.

Duranti a rientrata assistita di Aeolus, u risicu di caduta di detriti hè stata ridutta da un fattore di 150, è u tempu chì passava senza cuntrollu in l'orbita hè stata accurtata da uni pochi di settimane. Sti misure sò state pigliate per limità u risicu di collisione cù altri satelliti in u spaziu.

Aeolus hè diventatu detritu u 28 di lugliu di u 2023, dopu chì u cumandamentu finali hè statu eseguitu, rendendu u satellitu micca più cuntrullabile. L'equipa di cuntrollu di u volu hà passivatu u satellitu è ​​l'hà datu à l'Uffiziu di i Debri Spaziali di l'ESA per seguità a so discendenza finale.

Utilizendu u Radar di Tracking and Imaging (TIRA) in Fraunhofer FHR in Germania, Aeolus hè stata tracciata mentre rientrava in l'atmosfera di a Terra. Hè rientratu annantu à l'Antartida è infine si disintegrava, luntanu da e zone populate.

I squadre di a missione anu pussutu osservà Aeolus durante i so mumenti finali, tistimuniendu ch'ellu diventava una bola di focu in l'atmosfera prima di a so eventuale rupture. Questu esempiu rimarchevule di volu spaziale sustinibili è operazioni rispunsevuli dimustra l'impegnu à assicurà l'eliminazione sicura di i satelliti è a mitigazione di i risichi di i detriti spaziali.

In generale, l'eredità di Aeolus vive, aprendu a strada per future missioni di prufilu di u ventu è esplorazione spaziale rispunsevule.

