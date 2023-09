L'astrofisici scoprenu u tassu di cunsumu rapidu di i buchi neri supermassivi

Un studiu rivoluzionariu guidatu da l'Università Northwestern hà sfidatu e credenze precedenti nantu à l'abitudini alimentari di i buchi neri supermassivi. A cuntrariu di l'idea chì questi buchi neri cunsumanu a materia lentamente, novi simulazioni 3D d'alta definizione mostranu chì in realtà anu un tassu di cunsumu assai più veloce.

U studiu palesa chì i buchi neri spinning distorsionanu u spaziu-tempu intornu à elli, facendu chì u turbulu di gasu cunnisciutu cum'è u discu di accrezione hè strappatu. Stu prucessu crea subdischi interni è esterni, cù i buchi neri chì cunsumanu u sottudiscu internu prima. I detriti da u sottudiscu esterno cascanu in cascata in l'internu, riempiendu u vacu lasciatu da l'anellu internu cunsumatu, iniziando un altru ciculu di cunsumu. Questa nova ricerca indica chì u prucessu di manghjà è di riempimentu succede sorprendentemente rapidamente, pigghiannu solu uni pochi di mesi.

I ciculi di cunsumu rapidu di buchi neri supermassivi ponu spiegà u cumpurtamentu erraticu di certi oggetti in u celu di notte, cum'è quasars. I quasars sò cunnisciuti per esse brusgiate è dopu sparisce senza spiegazione. U studiu suggerisce chì a variazione drastica di a luminosità osservata in questi ogetti puderia esse u risultatu di a distruzzione è a ricuperazione di e regioni internu di u discu di accretion.

E teorie precedenti nantu à i dischi di accrezione anu luttatu per spiegà a so luminosità intermittente è a so dimming brusca. L'assunzione chì u gasu è e particelle orbitanu i buchi neri in u stessu pianu è direzzione cum'è u spinu di u pirtusu neru hà simplificatu u so cumpurtamentu. Tuttavia, e novi simulazioni mostranu chì a regione intornu à i buchi neri hè assai caòtica è tumultuosa.

I simulazioni anu pigliatu in contu a dinamica di u gasu, u magnetismu è a relatività generale è anu evidenziatu l'effetti di u frame-dragging. I buchi neri spinning trascinanu u spaziu intornu à elli, facendu chì u gasu di e diverse parti di u discu si scontra è esse guidatu più vicinu à u pirtusu neru. Questa collisione crea scossa brillanti chì spinghjanu u materiale versu u pirtusu neru.

Quandu a deformazione di u discu di l'accrezione diventa più pronunciata, a regione più interna principia à separà da u restu di u discu è vacilla in modu indipendenti. Questu porta à a lacerazione è a splitting di i subdischi interni è esterni, inizendu a frenesia di l'alimentazione. U materiale da u discu esterno casca nantu à u discu internu, propulsendulu più vicinu à u burato neru per u cunsumu. A forza gravitazionale di u pirtusu neru attrae allora u gasu da a sezione esterna per rinfurzà l'area interna svuotata prima.

Questa nova cunniscenza di u rapidu tassu di cunsumu di i buchi neri supermassivi pò furnisce una visione di u misteriosu fenomenu di quasars d'aspettu cambiante. Questi quasars cambianu trà stati brillanti è scuri in un tempu relativamente cortu. E teorie classiche pugnanu per spiegà a rapida sparizione è a ricarica di a luminosità osservata in questi ogetti.

U studiu realizatu da l'Università Northwestern mette in luce a dinamica cumplessa di i buchi neri supermassivi è i so dischi di accrezione, sfidendu ipotesi precedenti è furnisce una cunniscenza più profonda di l'uggetti più estremi di l'universu.

