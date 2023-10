Una decisione recente da a Food and Drug Administration (FDA) di i Stati Uniti per accelerà l'appruvazioni di a droga antipsicòtica brexpiprazole (Rexulti) per i pazienti anziani di demenza hà suscitatu cuntruversia. Malgradu i benefici clinichi minimi è un risicu aumentatu di morte assuciatu à a droga, ci sò stati preoccupati per i normi di appruvazioni di a FDA è l'influenza di l'interessi cummerciale nantu à i gruppi di difesa di i pazienti.

L'investigazione nantu à u bilanciu dannu-benefiziu di Rexulti suscita seri dumande. A droga ùn hà micca dimustratu un effettu terapèuticu significativu durante a prova è hè stata trovata per esse assuciata à un risicu di mortalità elevatu. Tuttavia, Rexulti hè diventatu u primu antipsicòticu appruvatu da a FDA per trattà l'agitazione in i malati anziani cù dimenzja.

Una di e preoccupazioni maiò chì circundanu sta decisione hè u benefiziu finanziariu chì pò purtà à e cumpagnie di droga. Cù un costu di circa $ 1,400 à u mese, i produttori di Rexulti, Otsuka è Lundbeck, anticipanu un $ 1 miliardi addiziale in vendite annuali. U ghjurnalistu investigativu Robert Whitaker sustene chì ci sò dumande seri nantu à u bilanciu dannu-benefiziu di sta droga in un documentu recente publicatu in The BMJ.

L'appruvazioni di Rexulti pò ancu annunzià anni di sforzu da i Centri di i Stati Uniti per i servizii di Medicare è Medicaid (CMS) per riduce l'usu off-label di antipsicotici in case di cura residenziale. A droga porta un "avvertimentu in scatula", u tipu d'avvisu più seriu di a FDA, in quantu à u risicu aumentatu di morte. I trè prucessi di pre-appruvazioni anu dimustratu chì a rata di morte era quattru volte più altu in quelli chì sò datu brexpiprazole paragunatu à quelli chì anu datu un placebo.

Nina Zeldes, ricercatore in salute di u Public Citizen, hà manifestatu a so preoccupazione per l'appruvazioni, dicendu chì "i picculi benefici ùn superanu micca i seri prublemi di sicurezza". U prufessore Lon Schneider di l'Università di u Sud di California hà ancu nutatu chì i risultati di i prucessi di brexpiprazole eranu simili à i prucessi precedenti di antipsicotici in i malati di Alzheimer.

Ci hè una preoccupazione chì i normi di appruvazioni attuali di a FDA ponu esse più bassi di quelli chì eranu 20 anni fà. I gruppi di difesa di i pazienti, cum'è l'Alliance for Aging Research and Leaders Engage on Alzheimer's Research (LEAD), anu sustinutu l'appruvazioni di brexpiprazole. Tuttavia, vale a pena nutà chì certi di sti gruppi ricevenu finanziamentu da e cumpagnie farmaceutiche, cumprese quelli chì participanu à a produzzione di Rexulti.

A decisione di a FDA hà suscitatu dumande nantu à l'influenza di l'interessi cummerciale nantu à l'appruvazioni di droghe è a necessità di un prucessu di valutazione più robustu. I sforzi cuntinui di u CMS per riduce a prescrizione antipsicòtica innecessaria in casa di anziani pò esse in cuntrastu cù i sforzi di cummercializazione chì prubabilmente seguitanu l'appruvazioni di brexpiprazole.

