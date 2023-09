FCC Richiede Custellazioni Satellitari per Coordine cù l'Astronomi per Minimizzà l'Interferenza

A Cummissione Federale di Comunicazioni (FCC) hà aghjurnatu e licenze di Iceye è Planet, dui operatori di custellazioni di satelliti, per esse dumandate à travaglià cù l'astrònomu per mitigà l'impattu chì i so satelliti puderanu avè in l'astronomia terrestre. Iceye hà aghjustatu ottu satelliti à a so custellazione, mentri Planet hà aghjustatu sette di i so futuri satelliti d'imaghjini d'alta risoluzione Pelican. E duie cumpagnie sò avà obligate à coordinà cù a National Science Foundation (NSF) per ghjunghje à un accordu mutualmente accettabile per minimizzà l'effetti di i so satelliti nantu à l'astronomia ottica in terra.

Questu accordu recente seguita u requisitu di a FCC per SpaceX, chì avia volontariamente elaboratu un accordu di coordinazione cù a NSF per affruntà i prublemi nantu à l'impattu di a so custellazione Starlink in l'astronomia. Mentre e custellazioni individuali cum'è Iceye è Planet's ùn ponenu micca risichi maiò, l'astrònomu sò preoccupati chì l'effettu cumunu di parechje custellazioni grande puderia interferiscenu cù l'osservazioni astronomiche.

L'astrònomu anu collaboratu attivamente cù SpaceX è altre cumpagnie per riduce a luminosità di i satelliti, cumpresu Starlink, per minimizzà u so impattu in l'astronomia. L'obiettivu hè di assicurà chì e custellazioni satellitari ùn sò micca più brillanti di a magnitudine 7. U NSF hè ancu travagliatu nantu à l'accordi di coordinazione cù OneWeb è Amazon per e so custellazioni. L'accordu OneWeb hè cumpletu, mentre chì e discussioni cù a custellazione di Kuiper d'Amazon sò in a tappa finale.

L'astrònomi anu elogiatu a FCC per affruntà e so preoccupazioni è apprezzanu i sforzi fatti da e cumpagnie satellitari per mitigà l'interferenza. Sta cullaburazione trà e custellazioni satellitari è a cumunità di l'astronomia cuntinuerà per i sistemi futuri, cumprese e custellazioni di seconda generazione pianificate da cumpagnie cum'è OneWeb.

