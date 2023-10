A missione Psyche di a NASA lancia cù successu, mette in risaltu a cumpetizione trà i fornitori di lanciamentu

L'attesa missione Psyche di a NASA hè stata rialzata cù successu da Launch Pad 39A à u Kennedy Space Center in Florida, alleviendu i prublemi precedenti per i ritardi. A missione, chì hà u scopu di spiegà l'asteroide Psyche riccu di metalli per acquistà insights in a furmazione di pianeti rocciosi, hè stata lanciata sopra un cohete SpaceX Falcon Heavy.

In più di studià l'asteroide, a nave spaziale porta ancu a dimostrazione di a tecnulugia di Deep Space Optical Communications, chì hà da scopu di rinfurzà a larghezza di banda di cumunicazione utilizendu cumunicazioni ottiche invece di cumunicazioni tradiziunali di radiofrequenza.

L'asteroide Psyche di 279 km di larghezza hè unicu postu chì serà u primu asteroide di classi metalliche mai esse esploratu. A nave spaziale sarà sottumessa à una fase di cumissioni è riceve una assistenza di gravità da Mars in u 2026 prima di ghjunghje infine à l'asteroide in u 2029. In e settimane à vene, i strumenti di scienza seranu verificati, è l'ingegneri pruvaranu a dimostrazione di a tecnulugia di cumunicazione ottica.

Un aspettu notevuli di a missione Psyche hè l'usu di u Falcon Heavy di SpaceX, chì marcà una tappa impurtante per a NASA. Hè a prima volta chì u lanciatore hè stata affidata cù e "missioni più cumplesse è priorità di a NASA". Sta decisione hè stata presa dopu un sforzu di dui anni è mezu per truvà alternative à u caru Sistema di Lanciamentu Spaziale (SLS).

A fiducia in SpaceX mette in risaltu l'opzioni limitate per i fornitori di lanciamentu in u mondu occidentale. I fornitori stabiliti cum'è United Launch Alliance (ULA) anu affruntatu sfide per purtà novi missili in linea per via di diversi fattori, cumpresi cunflitti geopolitici è interruzioni di a catena di supply. Mentre ULA spera di assicurà motori alternativi da Blue Origin, u so vulcanu hè affruntatu ritardi significativi. I fornitori di lanciamentu europei anu ancu scontru, cù a messa in terra di u Vega-C è i slips di pianificazione per Ariane 6.

Siccomu l'opzioni per i servizii di lanciamentu diminuiscenu, e scelte di a NASA per e so sonde è i picculi sats sò ancu ristrette. L'incidenti recenti, cum'è u fallimentu di lanciamentu di Rocket Lab in settembre, enfatizzanu ancu a necessità di fornitori di lanciamentu alternativu per assicurà chì SpaceX ùn diventa micca l'unica opzione in u mercatu.

Fonte: Questa informazione hè basatu annantu à un articulu di u Registru.