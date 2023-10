U misteru di i nani bianchi mancanti in l'ammassi di stelle Hyades

U cluster stellare Hyades, situatu à solu 153 anni luce da a Terra, hà longu affascinatu l'astrònomu per via di a so vicinanza è l'accessibilità. Tuttavia, un aspettu peculiar di u cluster hè a mancanza apparente di nani bianchi. A cuntrariu di parechji gruppi stellari, i Hyades cuntenenu solu ottu nane bianche in u so core, suscitandu a curiosità per a so assenza è u locu.

In un studiu recente intitulatu "Una nana bianca estremamente massiccia scappata da l'ammassi di stelle Hyades", circadori di l'Università di a Columbia Britannica anu investigatu stu misteru. I circadori anu esaminatu a mancanza di nani bianchi in u cluster Hyades per acquistà insights in a so storia è evoluzione.

I clusters aperti cum'è l'Hyadi sò ligati relativamente pocu, chì significa chì cù u tempu, ponu perde stelle attraversu diverse interazzione. Identificà e stelle chì sò state espulse da u cluster, in particulare i nani bianchi, i circadori speravanu di ricustruisce a storia di u cluster.

Per aiutà a so investigazione, a squadra hà utilizatu dati da a nave spaziale Gaia di l'Agenzia Spaziale Europea, chì hà tracciatu più di 1 miliardi di stelle in a Via Lattea. Per mezu di a so analisi, anu identificatu trè nani bianchi ultra-massivi cù a cinematica chì suggerenu chì puderanu vene da u cluster Hyades. Di sti trè candidati, un nanu biancu si distingue cum'è un escapee d'alta probabilità.

I nani bianchi sò resti di stelle chì anu depletu u so carburante di fusione. Sò ogetti incredibbilmente densi, cù massi simili à quelli di u sole, ma dimensioni paragunabili à a Terra. A maiò parte di e stelle in a Via Lattea eventualmente evoluzione in nani bianchi, cù a so massa guvernata da u Limitu Chandrasekhar. Se una nana bianca supera stu limitu, tipicamente accretendu a massa da un cumpagnu binariu, pò attivà una supernova di Type 1a.

A nana bianca scappata di l'Hyades hè d'interessu particulari cum'è cade in a categuria di nani bianchi ultra-massivi, cù una massa di 1.317 masse sulare. Questa massa hè sopra à u Limitu di Chandrasekhar, ma supera a massa media di i nani bianchi tipici. I circadori crèdenu chì sta nana bianca ultra-massiva hè stata urigginata da una sola stella progenitrice, facendu un outlier unicu in u studiu di i nani bianchi.

Mentre u misteru di i nani bianchi mancanti in u cluster stellare Hyades persiste, stu novu studiu offre insights preziosi è suscite più dumande nantu à l'evoluzione di u cluster. Quandu l'astrònomu cuntinueghjanu à svelà i sicreti di stu cluster, serve com'è un puntu di riferimentu per capiscenu i gruppi di stelle è e so diverse pupulazioni.

