Un studiu recente suggerisce chì u calore estremu causatu da a fusione di i cuntinenti di a Terra in un supercontinente puderia purtà à l'estinzione di tutti i mammiferi, cumpresi l'omu, in 250 milioni d'anni. U studiu hà utilizatu mudelli climatichi supercomputer per predichendu l'effetti futuri di i movimenti tettonici è l'aumentu di l'emissioni di diossidu di carbonu (CO2) in u pianeta.

Quandu i cuntinenti si uniscenu, l'eruzioni vulcaniche liberanu grandi quantità di CO2 in l'atmosfera, facendu chì u pianeta si riscalda significativamente. Questa crescita di a temperatura crea un ambiente inhabitable per i mammiferi, postu chì sò megliu adattati à i climi friddi è luttate per affruntà u calore estremu. U futuru supercontinente seria largamente inospitale, cù solu 8% à 16% di a so superficie di terra adattata per abitazioni.

U duttore Alexander Farnsworth, l'autore principale di u studiu da l'Università di Bristol, spiegò chì l'effetti cumminati di a cuntinentalità, un sole più caldu è l'aumentu di u nivellu di CO2 risultatu in temperature trà 40C à 50C, facendu impussibile à i mammiferi di truvà cibo. e fonti d'acqua. L'omu, cum'è l'altre spezie, ùn puderanu micca rinfriscà i so corpi per via di u sudore, purtendu in fine à a so morte.

U studiu predice chì i livelli di CO2 puderanu aumentà da l'attuali 400 parti per milione (ppm) à più di 600 ppm à u mumentu chì u supercontinente, chjamatu Pangea Ultima, forma. I circadori enfatizanu l'impurtanza di riduce l'emissioni di gasi di serra per impediscenu questi scenarii futuri di accade prima.

U coautore di u studiu, u duttore Eunice Lo, hà sottolineatu l'urgenza di affruntà a crisa climatica attuale, postu chì u calore estremu hà digià affettatu a salute umana. Hè cruciale di travaglià per ottene emissioni nette zero u più prestu pussibule per mitigà e cunsequenze dannosi di l'aumentu di a temperatura.

Inoltre, i circadori suggerenu chì quandu si cunsiderà l'abitabilità di l'altri pianeti, a distribuzione di i cuntinenti deve esse cunsideratu. Un pianeta in a zona abitabile di un sistema solare pò ancu esse inabitabile se i cuntinenti sò cuncentrati in un supercontinente.

Stu studiu mette in risaltu e putenziali cunsequenze di u cambiamentu climaticu è rinforza a necessità di azzione immediata per mitigà i so effetti. Mentre u calendariu previstu hè di milioni d'anni in u futuru, l'impattu attuale di l'aumentu di a temperatura ùn deve esse ignoratu.

