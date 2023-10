A vita microbiana prospera in l'ambiente dinamicu di Old Faithful Geyser

Old Faithful Geyser in u Parcu Naziunale di Yellowstone hè famosu per e so eruzioni putenti è affascinanti chì attranu milioni di turisti ogni annu. Tuttavia, una nova ricerca di Lisa M. Keller palesa chì per certe forme di vita microbiana, Old Faithful ùn hè micca solu un spettaculu, ma ancu a so casa.

Trà a cumunità microbica residente in Old Faithful, u bacteriu più abbundante hè Thermocrinis ruber, chì rapprisenta più di 60% di a pupulazione. Cum'è un chemoautotroph, Thermocrinis ruber genera a so propria energia, benefiziu micca solu ellu stessu, ma ancu altri microbi in a cumunità.

Siccomu Old Faithful hè un ambiente scuru è caldu induve a fotosintesi hè impussibile, Thermocrinis ruber utilizeghja CO2 outgassing da u geyser per cunvertisce in forme di carbone chì ponu esse aduprate da altri microbi cum'è Thermus aquaticus. I dui batteri sò estremophiles, chì prosperanu in cundizioni estremi induve a maiò parte di e forme di vita ùn ponu micca sopravvive.

Geysers, cumpresu Old Faithful, presentanu una sfida unica per a vita microbiana per via di a so natura dinamica. A temperatura constantemente fluttuante di u vapore è di l'acqua durante l'eruzzioni creanu nicchie ecologiche variate chì Thermocrinis pò occupà, purtendu à una diversità aumentata à u livellu di subspecie.

Per studià l'attività microbica in Old Faithful, Keller hà cullatu campioni d'acqua da l'eruzione caduta è una piscina alimentata solu da l'eruzzioni di u geyser. In u laburatoriu, i campioni sò stati incubati à e diverse temperature rappresentative di e cundizioni di geyser è piscina. I risultati dimustranu segni di attività microbica, cunfirmendu a prisenza di a vita microbica attiva in l'acqua di Old Faithful.

Questa ricerca ùn solu mette in risaltu l'abitabilità di Old Faithful Geyser, ma ancu enfatiza cumu l'ambienti dinamichi di u geyser prumove a diversità genomica trà a cumunità microbica. Mostra a resistenza è l'adattabilità di l'estremophiles chì prosperanu in cundizioni difficili.

