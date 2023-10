I ricercatori di u Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) in AMBS anu realizatu recentemente un studiu intitulatu "Intermediarii di l'innovazione à a Convergenza di Tecnulugie Digitali, Sostenibilità è Governance: Un Studiu di Casu di Biologia di l'Ingenieria attivata da AI", chì esamina u rolu impurtante. di intermediari di l'innuvazione in influenzà l'ecosistemi innovatori.

U studiu si concentra nantu à u campu emergente di a biologia di l'ingegneria attivata da AI (AI-EB) è e so implicazioni in l'era digitale. Sta fusione di tecnulugii suscita micca solu questioni scientifiche, ma ancu etiche, suciali è ecunomiche. Per affruntà questi prublemi cumplessi, i circadori anu impegnatu cù diverse parti interessate assai implicate in u regnu di l'innuvazione AI-EB.

À u core di stu studiu hè l'inchiesta in quantu l'intermediari di l'innuvazione, attori chjave in l'ecosistema di l'innuvazione, cunsidereghjanu l'ugettivi societali è ambientali à fiancu à i scopi ecunomichi. Mentre chì e linee di innuvazione rispunsevuli incuraghjenu stu equilibriu, i risultati revelanu chì l'intermediarii di l'innuvazione in u campu di a biologia di l'ingegneria tendenu à prioritizà i metudi tradiziunali di scala è cummercializazione.

A ricerca hè prevista per avè un impattu significativu nantu à u sviluppu di l'intermediarii di l'innuvazione è a gestione di a ricerca in u duminiu AI-EB. L'autori sustenenu chì un approcciu olisticu chì cunsidereghja l'implicazioni suciali è ambientali di AI-EB, in più di a cummercializazione, hè cruciale per sfruttà pienamente u putenziale di sta tecnulugia emergente.

Stu studiu mette in luce l'impurtanza di l'intermediari di l'innuvazione in a furmazione di u futuru di a biologia di l'ingegneria attivata da AI. Evidenzia a necessità di un approcciu cuscienziosu chì equilibra e considerazioni ecunomiche, suciali è ambientali per maximizà i benefici di sta tecnulugia trasformativa.

Fonte: Claire Holland et al, Intermediarii di l'innovazione à a cunvergenza di e tecnulugia digitale, a sustenibilità è a governanza: Un studiu di casu di a biologia di l'ingegneria attivata da AI, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Università di Manchester)