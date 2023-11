L'emissioni di gas di serra cuntinueghjanu à aumentà, senza segni di rallentà, secondu l'Organizazione Meteorologica Mondiale (OMM). Per monitorà è misurà queste cuncentrazione crescente di gasi da u spaziu, a Nasa hà ripurtatu u so spettrometru d'imaghjini, l'Investigazione di Fonti di Polvere Minerale di Superficie di a Terra (EMIT), cum'è un detector di gas di serra.

Originariamente lanciata in lugliu 2022 per cartografia i minerali in e regioni aride, EMIT hà dimustratu a so capacità di detectà emissioni di metanu da u spaziu. In solu trè mesi da u so lanciamentu, u spettrometru di imaging identificò più di 50 "super-emettitori" di metanu in l'Asia Centrale, u Mediu Oriente è u Sud-Ovest di i Stati Uniti. Questi super-emettitori sò cumunimenti truvati in industrii cum'è i carburanti fossili, a gestione di i rifiuti è l'agricultura.

Un studiu recente publicatu in Science Advances revela chì da l'aostu 2022, EMIT hà identificatu più di 750 fonti di emissioni, cumprese i più chjuchi situati in zoni remoti. L'autore principale, Andrew Thorpe, hà spressu a sorpresa per e capacità di EMIT, affirmannu chì u strumentu hà superatu l'aspettattivi iniziali.

I dati raccolti da EMIT sò essenziali per identificà è affruntà e fonti di emissioni di metanu, cum'è i discaricamenti, i siti agriculi è l'installazione di petroliu è gasu. A Nasa enfatiza chì u seguimentu di l'emissioni di metanu causate da l'omu hè cruciale per mitigà u cambiamentu climaticu, postu chì u metanu hà un putenziale di cattura di calore più grande di u diossidu di carbonu.

Basatu nantu à i so primi 30 ghjorni di rilevazione di gas di serra, EMIT hà dimustratu a so efficacità à identificà finu à u 85% di i pennachi di metanu tipicamenti osservati durante e campagne aeree. Operatu da a Stazione Spaziale Internaziunale à una altitudine di circa 250 miles (400 chilometri), EMIT copre vasti spazii di a Terra, in particulare e regioni aride trà 51.6 gradi nordu è latitudine sud.

In settembre di u 2022, EMIT hà ancu rilevatu un gruppu di fonti di emissioni in una regione raramente studiata di u sudu di l'Uzbekistan, mettendu in risaltu a so capacità di scopre emissioni in zone precedentemente inesplorate. L'instrumentu identificò 12 piume di metanu in questa regione, per un totale di circa 49,734 liri (22,559 kilogrammi) per ora.

Repurposendu a tecnulugia cum'è EMIT, i scientisti è i circadori speranu di affruntà i livelli crescente di gasi di serra in a nostra atmosfera, mitigendu l'impatti catastròfichi potenziali di u cambiamentu climaticu.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Chì ghjè EMIT ?

EMIT hè l'acronimo di Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, un spettrometru di imaging Nasa lanciatu in lugliu 2022.

2. Chì ghjè a missione primaria di EMIT ?

EMIT hè stata inizialmente lanciata per cartografi 10 minerali chjave nantu à a superficia di e regioni aride in u mondu.

3. Cumu EMIT hè diventatu un detector di gas di serra ?

Mentre a rilevazione di metanu ùn era micca parte di a so missione primaria, e capacità di EMIT li permettenu di detectà emissioni di metanu da u spaziu.

4. Chì sò i "super-emettitori" ?

I super-emettitori sò infrastrutture o settori chì emettenu metanu à tassi significativamente elevati, cumpresi i combustibili fossili, i rifiuti o l'industria agricula.

5. Quante fonti di emissioni hà identificatu EMIT ?

EMIT hà rilevatu più di 750 fonti di emissioni da l'aostu 2022, cumprese i più chjuchi in lochi remoti.

6. Perchè u seguimentu di l'emissioni di metanu hè impurtante?

U metanu hè un gasu di serra potente cù un putenziale di trappula di calore più grande di u diossidu di carbonu. U monitoraghju è a riduzione di l'emissioni di metanu sò cruciali per mitigà u cambiamentu climaticu.

7. Chì percentuale di piuma di metanu pò detectà EMIT ?

Basatu nantu à i so primi 30 ghjorni di rilevazione di gas di serra, EMIT pò identificà da u 60% à u 85% di i pennachi di metanu tipicamenti osservati durante e campagne aeree.

8. Induve EMIT raccoglie dati ?

EMIT raccoglie dati da una altitudine di circa 250 miles (400 chilometri) nantu à a Stazione Spaziale Internaziunale, chì copre vasti spazii di a Terra, cuncentrandu principalmente in e regioni aride trà 51.6 gradi di latitudine nordu è sud.

9. L'EMIT pò detectà emissioni in spazii remoti è pocu studiati ?

Iè, EMIT hà a capacità di detectà emissioni in zoni remoti, cum'è a prova di a so identificazione di fonti di emissioni in una regione raramente studiata di u sudu di l'Uzbekistan.

10. Cumu a tecnulugia cum'è EMIT pò aiutà à affruntà a cuncentrazione crescente di gas di serra ?

Identifichendu e fonti di emissioni, cum'è discariche, siti agriculi è impianti di petroliu è di gasu, EMIT furnisce dati cruciali per mitigà l'effetti di l'aumentu di a cuncentrazione di gas di serra è a lotta contru u cambiamentu climaticu.