I ricercatori anu sviluppatu un novu metudu per l'imaghjini quantum chì pò sguassà u rumore da l'imaghjini è generà rapprisintazioni d'alta qualità di l'uggetti. A tecnica, cunnisciuta cum'è distillazione di l'imaghjini quantum, utilizza coppie di fotoni per cullà infurmazioni nantu à un oggettu senza detectà a luce chì interagisce cun ellu.

L'imaghjini quantum hè un campu emergente chì offre parechji vantaghji annantu à i protokolli di l'imaghjini classici. Utilizendu fotoni di sonda non rilevati, i circadori anu dimustratu a capacità di ottene l'imaghjini di super-risoluzione in scenarii di flussu di fotoni bassu. Inoltre, l'interferenza quantistica è l'entanglement ponu esse aduprate per sviluppà protokolli chì sò resistenti à u rumore.

In questu studiu, a squadra di circadori hà introduttu un metudu di distillazione di l'imaghjini quantum chì rileva specificamente fotoni unichi. Modulendu u signale d'interessu per l'interferometria, anu pussutu generà imaghjini d'alta qualità di l'uggetti ancu in presenza di livelli di rumore estremu.

U metudu, cunnisciutu cum'è imaging quantum with undetected light (QIUL), impiega un approcciu di imaging interferometricu di campi largu di dui fotoni. Un fotonu illumina l'ughjettu, mentre chì u so fotonu partner hè rilevatu nantu à a camera. U fotone illuminante ùn resta micca rilevatu, chì furnisce un modu unicu per sonda campioni.

Per studià a resilienza di u schema di imaging quantum, i circadori anu introduttu una fonte di rumore. Sorprendentemente, u metudu hà dimustratu un rendimentu eccellente ancu quandu hè sottumessu à intensità di rumore finu à 250 volte l'intensità di u signale quantum.

Sta ricerca rivoluzionaria apre novi pussibulità in u campu di l'imaghjini quantum. Utilizendu a distillazione di l'imaghjini quantum, i scientisti ponu acquistà imaghjini d'alta qualità di l'uggetti ancu in presenza di livelli di rumore significativu. Stu prugressu hà u putenziale di rivoluzionari diversi campi, cum'è a medicina, l'astronomia è a microscopia.

