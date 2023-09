U telescopiu spaziale James Webb scopre molecule basate in carbonu nantu à u mondu oceanicu suspettatu

U James Webb Space Telescope (JWST) hà fattu una scuperta eccitante per truvà evidenza di molécule basate in carbonu in l'atmosfera di un exoplanet cunnisciutu cum'è K2-18 b. Questu exoplaneta, situatu à 120 anni-luce di distanza da u nostru sistema solare, hè cunsideratu un oceanu potenziale o un mondu "Hycean", facendu un miratu tentativu per l'astrònomu in a ricerca di vita extraterrestre. U pianeta hà un raghju trà dui è trè volte più grande di a Terra è reside in a zona abitabile di a so stella, induve l'acqua liquida pò esse.

I novi scuperti da u JWST anu revelatu a prisenza di diossidu di carbonu è metanu in l'atmosfera di K2-18 b, chì indicanu a pussibilità di un oceanu d'acqua sottu una atmosfera ricca di idrogenu. L'absenza di ammonia sustene ancu l'ipotesi di un oceanu d'acqua in u pianeta. Queste osservazioni mette in risaltu l'impurtanza di cunsiderà diversi ambienti abitabili in a ricerca di a vita oltre u nostru sistema solare.

K2-18 b cade in a categuria di "sub-Neptunes", chì sò pianeti cù una dimensione trà quella di a Terra è Nettunu. Questi pianeti unichi ponenu un misteru à l'astrònomu, chì sò sempre discutendu a natura di e so atmosfere. L'osservazioni di u JWST di K2-18 b miranu à elevà u velu chì circundava l'atmosfera è e cundizioni ambientali di i mondi sub-Neptunes è Hycean.

A parti di a scuperta di molécule di carbone, l'osservazioni di u JWST anu ancu insinuatu a prisenza di sulfuru di dimetile (DMS) in l'atmosfera di K2-18 b. In a Terra, DMS hè principalmente pruduciutu da a vita, in particulare u fitoplancton. Cunfirmà a prisenza di DMS in l'atmosfera di K2-18 b puderia esse un altru passu significativu per truvà segni di vita potenziale nantu à l'exoplaneta.

Tuttavia, hè impurtante di esercite cun prudenza in speculazione di a vita aliena nantu à K2-18 b. Mentre a prisenza di l'acqua liquida è e molécule di carbone sò segni promettenti, ùn guarantisci micca l'esistenza di a vita o a capacità di u pianeta per sustene l'organismi viventi. A dimensione di u pianeta, accumpagnata da a putenziale ebollizione di i so oceani, pò rende inabitabile.

A valutazione di a cumpusizioni di l'ambienti di l'exoplanet distanti, cum'è K2-18 b, hè un compitu sfidau per via di a debolezza di a luce riflessa in paragunà à a luminosità di a stella parente. I ricercatori anu superatu stu ostaculu catturà u transitu di u pianeta attraversu a faccia di a so stella è analizendu a luce stellare chì passava per a so atmosfera. Elementi chimichi è cumposti prisenti in l'atmosfera lascianu distinti "impronte digitali" nantu à a luce di a stella, palesendu a so cumpusizioni.

A gamma di lunghezze d'onda estesa di JWST è a sensibilità senza precedente hà permessu a rilevazione di queste caratteristiche spettrali durante solu dui transiti di K2-18 b, dendu una precisione paragunabile à ottu osservazioni realizate da u Telescopiu Spaziale Hubble durante parechji anni. Questu dimostra u putere è e capacità di u JWST in decifrare e caratteristiche atmosferiche di l'exoplanets.

Ulteriori osservazioni di K2-18 b sò previste aduprendu u JWST's Mid-Infrared Instrument (MIRI) per validà e scuperte è raccoglie più infurmazione nantu à e cundizioni ambientali di u pianeta. A squadra daretu à sta ricerca hà u scopu di scopre in fine segni di vita in un exoplanet abitabile, chì rivoluzionaria a nostra cunniscenza di l'esistenza oltre a Terra.

Fonte: The Astrophysical Journal Letters (accettazione di publicazione)