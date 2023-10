Prima Evidenza di Nuvole di Quartz truvata nantu à l'Exoplanet WASP-17 b

I ricercatori chì utilizanu u telescopiu spaziale James Webb di a NASA anu fattu una scuperta eccitante nantu à l'exoplanet WASP-17 b, situatu à 1,300 anni luce da a Terra. Anu rilevatu evidenza di cristalli di roccia o di quartz in i nuvuli di alta altitudine di stu exoplaneta di Jupiter. Questu marca a prima volta chì un tali minerale, cumunamenti truvatu in a Terra, hè statu osservatu in un exoplanet.

I silicati, chì sò minerali ricchi in siliciu è ossigenu, sò abbundanti nantu à a Terra è a Luna, è ancu in altri oggetti rocciosi in u nostru sistema solare. I silicati ricchi di magnesiu sò stati truvati in meteoriti, asteroidi, è ancu in l'atmosfera di exoplanets è nani marroni. In ogni casu, u SiO2 cristalinu o quartz era cunnisciutu prima solu per esse in a Terra.

"Semu entusiasmati! Sapemu da l'osservazioni precedenti chì ci deve esse aerosol - particelle minuscule chì custituiscenu nuvole o nebbia - in l'atmosfera di WASP-17 b, ma ùn avemu micca aspittatu chì sò fatti di quartz ", disse u duttore David Grant, un ricercatore à l'Università di Bristol è u primu autore di u studiu.

WASP-17 b hè un grande exoplanet cù un voluminu più di sette volte quellu di Jupiter. A so massa hè menu di a mità di quella di Jupiter, facendu unu di l'exoplanet cunnisciuti più puff. U so cortu piriudu orbitale di solu 3.7 ghjorni di a Terra face un candidatu ideale per a spettroscopia di trasmissione, una tecnica utilizata per studià l'effetti di filtrazione è scattering di l'atmosfera di un pianeta nantu à a luce stella.

U telescopiu spaziale James Webb hà osservatu u sistema WASP-17 per quasi 10 ore, cullendu più di 1,275 misurazioni di luminosità. Analizendu a quantità di ogni lunghezza d'onda bluccata da l'atmosfera di u pianeta, i circadori anu scupertu un "bump" inespettatu à 8.6 microns, chì indica a prisenza di quartz in i nuvuli.

A cuntrariu di i particeddi minerali truvati in i nuvuli di a Terra, i cristalli di quartz in i nuvuli di WASP-17 b ùn sò micca spazzati da una superficia rocciosa. In realtà sò originati in l'atmosfera di u pianeta stessu. Questi cristalli sò circa 10 nanometri di larghezza, simili in forma à i prismi esagonali tipicamenti truvati in a Terra, ma in una scala assai più chjuca.

U calore estremu di WASP-17 b, intornu à 1,500 2,700 gradi Celsius (XNUMX XNUMX ° F), è a bassa pressione in a so atmosfera permettenu à i cristalli solidi di furmà direttamente da u gasu, senza passà per una fase liquida. Questu cuntrastu cù a Terra, induve a temperatura più bassa è a pressione più alta permettenu u vapore d'acqua per cambià direttamente in cristalli di ghiaccio. A prisenza di nuvole di quartz in l'exoplaneta offre insights in i diversi materiali è e cundizioni ambientali chì formanu u pianeta.

Capisce a cumpusizioni di i nuvuli hè vitale per capisce u pianeta in tuttu. WASP-17 b hè chjusu in modu di marea cù un emisferu constantemente di fronte à a so stella ospite, risultatu in un latu di ghjornu caldu è un latu di notte più frescu. A diffarenza di temperatura trà sti dui lati conduce venti forti chì trasportanu i cristalli di quartz da u latu di notte, induve si formanu, à u latu di u ghjornu più caldu, induve sò vaporizzati.

Questa scuperta innovativa hè stata publicata in The Astrophysical Journal Letters in 2023. Materiale supplementu è entrevista per stu studiu sò stati furniti da Laura Betz è Christine Pulliam per a NASA.

