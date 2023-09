A cunniscenza tradiziunale di cumu i mammiferi terrestri anu evolutu u so stilu distintivu di caminata hè stata sfidata da un studiu recente guidatu da Harvard. Per decennii, hè statu cridutu chì i mammiferi discendenti da antenati simili à i rettili, risultatu in un cambiamentu da un crawl splayed-legged à una postura di caminari cù i gammi posizionati sottu à u corpu. Questa ipotesi, cunnisciuta cum'è u paradigma laterale à sagittale, hè stata largamente insegnata in i libri di l'università nantu à l'anatomia è l'evoluzione.

Tuttavia, u novu studiu suggerisce chì sta credenza longa pò esse sbagliata. I circadori sustenenu chì s'appoghjanu solu nantu à l'osservazioni di l'animali muderni, cum'è i mammiferi viventi è i rettili, pò purtà à ipotesi evolutive erronee. Per ottene una cunniscenza più precisa, a squadra hà enfatizatu l'impurtanza di analizà i registri fossili è di studià l'animali estinti.

Esaminendu u registru fossili, i circadori speranu di identificà i cambiamenti anatomichi, u timing di sti cambiamenti, è e pressioni selettivi chì guidanu l'evoluzione di locomozione in i mammiferi. L'autori di u studiu sustenenu chì senza questa perspettiva storica, i narrativi evoluzione pò diventà mera storii speculative chì mancanu supportu empiricu.

I risultati di stu studiu implicanu chì hè cruciale di cunsultà u registru fossili quandu custruite scenarii evolutivi. Mentre chì u registru fossili furnisce infurmazione limitata nantu à i tessuti molli, cum'è i musculi è i tendini, ferma una risorsa vitale per capiscenu i cambiamenti chì sò accaduti in a storia evoluzione.

In riassuntu, u studiu guidatu da Harvard sfida a cunniscenza tradiziunale di a transizione di locomozione da i rettili à i mammiferi. Per mette in risaltu a necessità di investigà u registru fossili, i circadori chjamanu un approcciu più rigurosu è basatu nantu à l'evidenza per capiscenu a storia evolutiva di a locomozione.

