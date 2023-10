I Vancouveriti anu da Testimone una Eclissi Solare Annulare Spettaculare Stu Sabatu

I Vancouveriti anu l'uppurtunità di assistisce à un affascinante avvenimentu celeste stu sabbatu - una eclissi solare anulare. Questu succede quandu a luna si allinea trà a Terra è u sole in u so puntu più alluntanatu da u nostru pianeta, risultatu in un "anellu di focu" captivante chì circundava u sole per quelli furtunati per esse in a strada di annularità.

Mentre Vancouver ùn hè micca in a zona di annularità, i residenti seranu sempre capaci di osservà una eclissi parziale, cù quasi 75 per centu di u fenomenu visibile. L'eclissi accuminciarà à 8:08 am, piccu à 9:20 am, è cuncluderà versu 10:38 am Piuttostu chè un bloccu cumpletu, i telespettatori in Vancouver ponu aspettà di vede una fine mezzaluna di u sole chì spunta da daretu à a luna.

In ogni casu, hè cruciale di ricurdà chì fighjendu direttamente à u sole durante un eclissi annulariu ùn hè micca sicuru senza prutezzione di l'ochji. In vista di questu, u dipartimentu di i ricercatori di fisica è astronomia di l'Università di a Columbia Britannica (UBC) ospiterà un avvenimentu publicu fora di a Libreria UBC. Furnisceranu occhiali per vede l'eclissi per i participanti per piglià in prestito è assicurà chì tutti ponu assistisce in modu sicuru à stu spettaculu celeste.

Ancu s'è certi fenomeni assuciati à l'eclissi sulari totali, cum'è a calata di a temperatura è u silenziu di l'acelli, sò menu prubabile di accade durante una eclissi anulare, ferma una vista chì vale a pena vede. U duttore Jaymie Matthews, un prufissore emeritu in u dipartimentu di fisica è astronomia di l'UBC, hà spressu a so eccitazione, dicendu: "Semu tutti i turisti spaziali". Hà vistu sei eclissi totali finu à avà è aspetta ansiosamente a so settima in April 2024. U duttore Douglas Scott, un altru prufissore in u dipartimentu, hà aghjustatu: "Una eclissi solare parziale hè unu di i grandi spettaculi di a natura - è hè gratis!"

Per quelli chì volenu sperimentà stu raru avvenimentu, a visualizazione publica annulare di l'eclissi solare averà da u sabbatu 14 ottobre, da 8 ore à 10:40 am à l'esterno di a Libreria UBC. Tuttavia, per piacè nutate chì l'avvenimentu hè dipendente da u clima, è ogni annullamentu serà annunziatu da 7:30 am PT in a rispettiva pagina web.

Allora marcate i vostri calendari, pigliate i vostri bicchieri di eclissi, è andate in UBC per una occasione una volta in a vita per assistisce à a bellezza è a stupore di una eclissi solare anulare.

