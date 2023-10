L'omu superanu i roboti in e sfide di travagliu in squadra? Un novu studiu mostra l'impurtanza di a cullaburazione

Un studiu rivoluzionariu realizatu da Ph.D. i studienti di l'Università di Newcastle anu fattu luce nantu à a dinamica trà l'omu è i robot in i travaglii basati in squadra. U studiu hà cuncintratu à paragunà a prestazione di e squadre composte da ghjucatori umani è AI contr'à squadre composte solu di attori umani. Sta ricerca hà u scopu di valutà e capacità di travagliu in squadra di l'omu è di i robot in una sfida basata in computer simile à u popular ghjocu arcade, Pong.

I risultati di u studiu anu revelatu chì e squadre umane anu superatu e squadre cun un robot robot. Hè statu osservatu chì i ghjucadori umani manifestavanu una intuizione superiore, chì li permette di capiscenu l'azzioni di u so cumpagnu è fà aghjustamenti per migliurà u rendiment di a squadra. À u cuntrariu, e squadre cun un robotu parvenu mancassi di stu vantaghju cumpetitivu, mettendu in risaltu l'impurtanza di l'intuizione umana è l'adattabilità in i paràmetri di cullaburazione.

Ciò chì hè particularmente intrigante hè chì u studiu hà ancu esploratu se e squadre anu fattu megliu quandu cullaburanu o cumpetenu l'una cù l'altru. Sorprendentemente, i squadre chì ghjucanu in cullaburazione sò stati trovati per superà e squadre impegnate in un ghjocu cumpetitivu. Questa scuperta sfida a credenza cumuni chì a cumpetizione aumenta u rendiment è mette in risaltu i benefici significativi di a cooperazione è a sinergia per ottene risultati di squadra di successu.

A ricerca realizata da Ph.D. i studienti Laiton Hedley è Murray Bennett da u Newcastle Cognition Lab in a Scola di Scienze Psicologiche di l'Università di Newcastle cuntribuiscenu à u campu di a psiculugia cognitiva. Cù un focusu nantu à capisce cumu u funziunamentu di u cervellu umanu, a psiculugia cognitiva investiga prucessi cum'è u pensamentu, u ricordu è l'apprendimentu.

Stu studiu rivoluzionariu, publicatu in a rivista Topics in Cognitive Science, furnisce insights preziosi nantu à e cumpetenze di travagliu in squadra di l'omu è di i robot. Enfatizendu l'impurtanza di a cullaburazione annantu à a cumpetizione, a ricerca incuraghjia l'esplorazione di novi approcci per rinfurzà u rendiment di a squadra è ottimisà l'interazzione umanu-AI.

Murray S. Bennett et al, Rendimentu umanu in squadre umane-macchina cumpetitive è collaborative, Temi in Scienze Cognitive (2023). DOI: 10.1111/tops.12683

