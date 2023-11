Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) di l'Agenzia Spaziale Europea si imbarca in un viaghju straordinariu attraversu u nostru sistema solare. In u so modu di studià Jupiter è e so lune ghiacciate, JUICE hà recentemente realizatu una manuvra cruciale chì u pusizioni per un imminente flyby Terra-luna, marchendu a prima doppia assistenza di gravità trà questi dui corpi celesti.

A manuvra, chì implicava una brusgiata di 43 minuti, hà cunsumatu circa 363 kilogrammi di carburante, chì rapprisentanu quasi u 10% di u suministru tutale di carburante di JUICE. Questa hè a più grande manuvra chì a nave spaziale hà eseguitu finu à a data. Julia Schwartz, Ingegnere di Dinamica di Volu in u centru di cuntrollu di missione ESOC di l'ESA in Germania, spiegò chì sta brucia era un mumentu cruciale per JUICE, datu a so massa sustanziale di 6,000 200 kilogrammi. Hè necessariu una forza significativa è carburante per cambià a velocità di a nave spaziale da quasi XNUMX metri per seconda.

JUICE, lanciatu u 23 d'aprile di u 2023, da a Guyana Francese, hà da scopu di studià trè lune di Jupiter: Ganimede, Callisto è Europa. In ogni casu, per ghjunghje à u so destinazione, JUICE s'appoghja nantu à una seria di assistenzi di gravità. Manevrà strategicamente oltre i pianeti interni di u nostru sistema solare, JUICE utilizeghja e maree gravitazionali di i pianeti per propulsà si versu Jupiter. Questa tecnica ingegnosa minimizza u cunsumu di carburante, ottimizendu l'efficienza generale di a nave spaziale.

A brusgiata recente hè a prima di duie maneuvers necessarie per allineà JUICE per l'assistenza di gravità di a Terra-luna, prevista per l'aostu 2024. Schwartz hà cunfirmatu chì sta brucia iniziale hà realizatu 95% di u cambiamentu di velocità necessariu. Dopu l'analisi di a nova orbita di JUICE in e settimane à vene, l'ESA hà da pianificà una seconda bruciatura per sintonizà a traiettoria di a sonda per l'assistenza di doppia gravità.

Q: Cosa hè JUICE?

A: JUICE hè l'acronimo di Jupiter Icy Moons Explorer. Hè una nave spaziale sviluppata da l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) per studià Jupiter è trè di e so lune: Ganimede, Callisto è Europa.

Q: Cumu JUICE ghjunghje à Jupiter?

A: JUICE ghjunghje à Jupiter utilizendu l'assistenza di gravità. Naviga oltre i pianeti interni di u nostru sistema solare, utilizendu e so maree gravitazionali per slingshot si versu Jupiter. Sta tecnica riduce u cunsumu di carburante è aumenta l'efficienza di a nave spaziale.

Q: Chì era significativu nantu à a brusgiata recente?

A: A brusgiata recente, chì necessitava a più grande manuvra finu à a data, hà posizionatu JUICE per una futura assistenza di gravità di a Terra-Luna. Cunsumava 363 kilogrammi di carburante è hà cambiatu a velocità di a nave spaziale da quasi 200 metri per seconda.

Q: Quandu JUICE ghjunghjerà à Jupiter?

A: Se tuttu và secondu u pianu, JUICE entrerà in orbita intornu à Jupiter in 2031. Tuttavia, eseguirà diverse correzioni di trajectoria usendu i so propulsori più chjuchi finu à allora.

Q: Chì ghjè u scopu di a missione di JUICE?

A: A missione di JUICE hè di studià Jupiter è e so lune ghiacciate per capiscenu a so cumpusizioni, investigà u putenziale di abitabilità, è scopre insights nantu à a furmazione è l'evoluzione di u nostru sistema solare.