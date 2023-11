A sonda Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) di l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) si imbarca in una missione ambiziosa per studià Jupiter è e so trè lune ghiacciate - Ganimede, Callisto è Europa. In una prima storica, a sonda JUICE utilizerà una doppia assistenza di gravità da a Terra è a Luna per propulsà si versu Jupiter.

L'ultima tappa in a missione JUICE hè accaduta di pocu tempu, postu chì a sonda hà eseguitu una manuvra cruciale per cambià a so orbita intornu à u Sole. Questa intricata bruciatura di 43 minuti utilizzava u mutore principale è circa 10% di a riserva di carburante di a sonda. A manuvra era necessaria per preparà u palcuscenicu per l'assistenza di gravità doppia Terra-Luna di l'estiu prossimu.

Julia Schwartz, Flight Dynamics Engineer in u centru di cuntrollu di a missione ESOC di l'ESA, hà enfatizatu l'impurtanza di sta manuvra, revelendu chì hà cunsumatu una quantità sustanciale di carburante per via di u pesu considerableu di JUICE. Cù un pesu tutale di circa 6000 kg, JUICE hè una di e navi spaziali interplanetari più pesanti mai lanciate.

L'assistenza di gravità hè una tecnica chì sfrutta u campu gravitazionale di un pianeta per furnisce una spinta di velocità à a nave spaziale. Tuttavia, eseguisce una tale assistenza richiede un timing precisu, a velocità è a trajectoria. JUICE deve ghjunghje à u sistema Terra-Luna in u mumentu precisu è seguità a strada curretta per prufittà di l'effettu slingshot.

Mentre a manuvra primaria hè cumpleta, una seconda manuvra più chjuca hè sempre necessaria per assicurà chì JUICE hè nantu à a trajectoria curretta per l'assistenza di gravità Terra-Luna. Stu approcciu in dui parti permette à u sicondu mutore di sparisce per correggerà qualsiasi imprecisioni da a manuvra iniziale. In maghju 2024, i propulsori più chjuchi di a sonda eseguiranu una manuvra finale di fine-tuning durante u so avvicinamentu à a Terra.

A missione JUICE, lanciata cù successu in April, hè dotata di strumenti avanzati di telerilevazione, geofisica è in situ. Tuttavia, per via di a vasta distanza trà a Terra è Jupiter, l'osservazioni dettagliate di u giant gasu è e so lune ùn sò micca previste finu à u 2031.

Q: Cosa hè JUICE?

A: JUICE hè a sonda Jupiter Icy Moons Explorer di l'Agenzia Spaziale Europea.

Q: Chì ghjè l'assistenza di doppia gravità?

A: L'assistenza di doppia gravità hè una manuvra induve a sonda JUICE utilizza i campi gravitazionali di a Terra è di a Luna per propulsà si versu Jupiter.

Q: Chì ghjè u scopu di a missione JUICE?

A: A missione JUICE hà per scopu di studià Jupiter è e so trè lune ghiacciate - Ganimede, Callisto è Europa - per acquistà insights in a so cumpusizioni è u so putenziale per l'oceani.