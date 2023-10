Esplora a Luna cù a Camera Lunar Universale Portatile (HULC)

Una nova era di l'esplorazione lunare hè à l'orizzonte mentre l'astronauti si preparanu per e future missioni Artemis à a Luna. Unu di l'avanzamenti più significativi in ​​u so toolkit hè a Camera Lunar Universale Handheld (HULC). Questa camera d'avanguardia hè un aghjurnamentu notevuli da e camere modificate Hasselblad 500EL chì sò state aduprate da l'astronauti durante e missioni Apollo.

Per assicurà a preparazione di u HULC per l'esplorazione lunare, teste rigurosu sò stati realizati in Lanzarote, in Spagna, una regione cù paisaghji chì s'assumiglianu assai à quelli truvati nantu à a Luna. I scientisti, addestrati apposta per l'esplorazione lunare, anu pigliatu a camera in viaghji di campu geologicu, catalogendu i so scuperti in un Libru Elettronicu di Campu. L'istruttori anu pussutu seguità u so prugressu in tempu reale attraversu flussi di voce è video.

U HULC hè dotatu di parti di càmera off-the-shelf chì offre una sensibilità di luce rinfurzata è lenti di punta. Alors que la Lune présente des ombres dures et des régions élevées brillantes, en particulier autour du pôle sud, le design du HULC tient compte de ces conditions d'éclairage extrêmes. Senza atmosfera per regulà a temperatura, l'ambienti lunari sperimentanu fluttuazioni drastiche, cù a temperatura chì cresce finu à 120 ° C durante u ghjornu è scende à -200 ° C di notte. E camere HULC sò state custruite per resiste à questi estremi di temperatura, cun una manta protettiva supplementaria per a prutezzione termica è di polvere.

Per riplicà e cundizioni anticipate affrontate da i fotografi lunari, i candidati astronauti anu pruvatu a camera HULC in piena luce di ghjornu è in grotte vulcaniche per simulà notti lunari. A càmera duvia esse facilmente operata mentre portava guanti protettivi grossi, risultatu in a cunfigurazione di i buttoni amichevuli. U capu di a NASA per a camera HULC, Jeremy Myers, hà enfatizatu l'impurtanza di l'intuitività, affirmannu chì "a camera deve esse faciule d'utilizà" postu chì hè solu unu di i tanti strumenti chì l'astronauti manipuleranu nantu à a Luna.

In più di catturà dettagli ravvicinati di rocce è scatti di u largu angulu di u paisaghju lunare, l'ingegneri s'impegnanu à creà una camera chì pò sustene a polvera lunare periculosa. Sta polvara, custituita da particelle fini è abrasive, presenta un risicu per u persunale è l'equipaggiu. U disignu di u HULC hà da cuntinuà à evoluzione, cù una versione futura prevista per a prova à bordu di a Stazione Spaziale Internaziunale.

