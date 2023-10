Dui satelliti d'avanguardia lanciati per rinfurzà l'osservazione di a Terra è a tecnulugia spaziale

L'Agenzia Spaziale Europea hà dettu u lanciu successu di dui satelliti di punta, THEOS-2 è Triton, chì aumenteranu considerablemente e nostre capacità d'osservazione di a Terra è avanzanu a tecnulugia spaziale. In più di questi satelliti principali, un gruppu di satelliti secundarii, cumpresi CubeSats innovatori, sò stati ancu implementati durante a stessa missione, espansione ancu a nostra cunniscenza di u nostru pianeta è oltre.

THEOS-2, o u Satellitu Tailandese di u Sistema di Osservazione di a Terra-2, hè un sforzu di cullaburazione trà Airbus è l'Agenzia di Sviluppu Geo-Informatica è Tecnulugia Spaziale di Tailanda. Stu satellitu d'osservazione, u più grande di i dui in a so serie, hà da ghjucà un rolu cruciale in furnisce infurmazioni vitali à u Ministeru di l'Agricultura in Tailanda. Fornirà dati nantu à e risorse d'acqua, i mudelli climatichi è l'usu di a terra, chì permette una pianificazione informata è decisioni di gestione per u settore agriculu di u paese.

Triton, cunnisciutu prima cum'è FORMOSAT-7R, marca una tappa impurtante per l'Agenzia Spaziale di Taiwan (TASA). Stu satellitu fucalizza nantu à a cullizzioni di segnali chì rimbalzanu da a superficia di u mare per calculà i campi di ventu nantu à l'oceani di u mondu. I dati raccolti seranu spartuti cù l'Amministrazione Centrale di u Meteo di Taiwan, cuntribuiscenu assai à l'accuratezza di e previsioni di l'intensità di u tifone è predichendu e so traiettorie.

Tant THEOS-2 è Triton sò stati dispiegati in orbite sincrone à u sole, assicurendu chì passanu in modu coerente annantu à i stessi lochi di a Terra à i stessi tempi ogni ghjornu. Stu pusizziunamentu permette osservazioni precise è affidabili in u tempu, furnisce infurmazioni preziose per diverse applicazioni.

A missione di lanciu hà utilizatu u veiculu di lanciamentu Vega di l'ESA, cunnisciutu per a so capacità di mette satelliti di medie dimensioni in orbite polari terrestri basse. À fiancu à i satelliti principali, dece satelliti secundarii più chjuchi sò stati previsti per u dispiegamentu. A cunferma hè stata ricevuta per ottu di sti satelliti, cù i dui restanti pendenti di cunferma.

Questi satelliti secundari includenu u Proba-V Companion CubeSat, chì cunducerà l'osservazioni di a vegetazione globale per cuntribuisce dati preziosi per a copertura di a terra è l'analisi di a vegetazione. CubeSat PRETTY (ReflecTomeTry Passive and Dosimetry) dimustrarà a so capacità di misurà u ghjacciu marinu è altri parametri utilizendu segnali di u sistema di navigazione globale chì rimbalzanu fora di a Terra.

Inoltre, i CubeSats ∑yndeo-1 è ∑yndeo-2 portanu tecnulugia innovativa, cum'è un jet pack di plasma è un strumentu magneticu ultra-sensibile. Questi satelliti sò cruciali per pruvà tecnulugii spaziali di punta, alcune di e quali seranu aduprate in a futura custellazione LISA di l'ESA per a rilevazione di l'onda gravitazionale.

Inoltre, a cuntribuzione di l'Estonia à a missione hè u satellitu ESTCube-2, un satellitu di dimensioni di scarpa chì analizà a vegetazione estonia è realizà teste in orbita di un tether "e-sail" per riduce i detriti spaziali. Infine, i Sistemi Avanzati di Nanosatellite per a Ricerca di l'Osservazione di a Terra (ANSER) sò custituiti da trè CubeSats chì travaglianu inseme per furnisce infurmazioni preziosi nantu à u cuntenutu di i corpi d'acqua, cumpresi i livelli di contaminazione è a presenza di microorganismi dannosi.

Questi satelliti appena lanciati rapprisentanu un avanzamentu significativu in a nostra capacità di monitorà diversi aspetti di a Terra, da a pianificazione agricula in Tailanda à a previsione di tifoni in Taiwan è a prova di tecnulugia di punta in u spaziu. Quandu sti satelliti cumincianu a so missione, prumettenu di espansione a nostra cunniscenza di u nostru pianeta è di l'universu oltre.

Definizione:

1. CubeSat: Un satellitu chjucu cù un disignu in forma di cubi chì generalmente misura 10 centimetri da ogni latu.

2. Orbita sincrona di u sole : una orbita in quale un satellitu passa sopra i stessi punti di a Terra à a listessa ora solare lucale, chì generalmente permette e cundizioni d'osservazione consistente.

3. Onda gravitazionale: Un disturbu in u tessulu di u spaziu-tempu causatu da l'accelerazione di corpi celesti massivi, cum'è a fusione di buchi neri o stelle di neutroni.

