A missione Huginn: Filming Lightning Shooting versu u spaziu

L'astronauta di l'ESA Andreas Mogensen hè stallatu per catturà e timpeste è i lampi chì sparanu versu u spaziu cum'è parte di a missione Huginn, chì hà u scopu di studià a scienza climatica. Durante a so missione precedente, Mogensen hà catturatu diversi fenomeni di fulmini, cumpresi jet blu è sprites, utilizendu una camera di a Stazione Spaziale. Questa volta, hà da aduprà una camera Davis, chì misura e diffirenzii di luce per creà imagine, simili à cumu travaglia l'ochju umanu. A camera Davis pò filmà à una velocità equivalente à 100,000 XNUMX images per seconda, necessariu per catturà l'avvenimenti luminosi transitori (TLE) chì si trovanu durante e timpeste.

I scientisti speranu chì l'imaghjini catturati da Mogensen furnisceranu più insights in u sviluppu è l'interazzione di sti fulmini cù l'atmosfera superiore, è ancu u so impattu nantu à i gasi di serra cum'è l'ozone. Capisce queste interazzione hè cruciale in u cuntestu di un clima cambiante. A missione Huginn hè guidata da u più grande istitutu di ricerca spaziale di Danimarca, DTU Space, chì hà ancu guidatu l'esperimentu precedente di Mogensen, Thor, in 2015.

Pudete seguità a missione di Andreas Mogensen è u prugressu di a missione Huginn nantu à e so pagine di e social media è u situ web di Huginn.

Definizione:

Avvenimenti luminosi transitori (TLE): Fenomeni di fulmini chì si verificanu sopra à i nuvuli, cumpresi jet blu è sprites rossi.

Davis Camera: Una camera chì usa a tecnulugia basata nantu à l'avvenimenti per misurà e differenze di luce è creanu l'imaghjini, simili à cumu funziona l'ochju umanu.

Huginn Mission: Una missione guidata da DTU Space per catturà l'imaghjini di e timpeste è i fenomeni di fulmini cù a camera Davis.

Fonti:

Scienza è Esplorazione. "L'astronauta di l'ESA Andreas Mogensen per filmà e timpeste da u spaziu". [fonte]