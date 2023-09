L'Eclissi Totale di 2024: Un Avvenimentu Astronomicu Spettaculare in Erie, Pennsylvania

L'eclissi tutale di u 2024 hè un fenomenu astronomicu straordinariu chì captivarà a regione è offre una sperienza una volta in a vita. Mentre l'area di Pittsburgh tistimonerà una eclissi parziale, quelli chì cercanu di immersi in a bughjura cumpleta volenu venture à u nordu nantu à l'I-79 à Erie, Pennsylvania. Cum'è l'unica cità maiò in Pennsylvania in a strada di a totalità, Erie si prepara per un afflussu massiu di visitatori chì varieghja da 65,000 250,000 à XNUMX XNUMX persone.

Per accodà l'aumentu di i turisti, diversi alloggi in Erie, cum'è hotel, bed and breakfast, è campeggi sò digià venduti. A cità abbraccia u weekend di l'eclissi urganizendu una serie di avvenimenti. U Museu Marittimu Erie, u paese di u vinu di u Lavu Erie è u Lake Erie Speedway sò pianificendu attività per celebrà stu avvenimentu celeste.

Chris Temple, rappresentante di VisitErie.com, mette in risaltu chì i partiti di parcheghju è e riunioni di u tettu offrenu opportunità senza paragoni per assistisce à a transizione da u ghjornu à a notte. Temple enfatiza l'impurtanza di pianificà in anticipu è ricumanda di fà arrangiamenti bè in anticipu per assicurà una sperienza perfetta per e famiglie.

Duranti l'eclissi, chì averà accadutu u luni 8 d'aprile di u 2023, a bughjura tutale durà trè minuti è 40 seconde. Per assicurà a sicurità di i cunduttori, i segni seranu posti longu l'I-79 è l'I-90 per avvistà di a bughjura brusca è mitigà i pussibuli accidenti.

Erie hà creatu un situ web dedicatu, chì furnisce infurmazione cumpleta è risorse per quelli interessati à l'eclissi, cumprese l'opzioni di alloghju. Questu avvenimentu celeste offre una rara chance per a ghjente di osservà e stelle è maravigliate di e meraviglie di l'universu.

Fonte: KDKA Senza URL