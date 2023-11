Tìtulu: Rare Encounter: Swimmer Captures Spectacular Underwater Battle trà Leoni marini è Octopus

Lindsay Bryant, un avid nuotatore oceanu, hà avutu una sperienza straordinaria durante a so recente visita à Nanaimo. Ciò chì hà cuminciatu cum'è una natazione regulare in l'oceanu si trasformò in un spettaculu inesperu chì hà avutu u privilegiu di assistisce in prima persona.

Un dopu meziornu assolellatu di u 16 di nuvembre, Bryant hè ghjuntu à u so locu abituale è hà nutatu un leone marinu chì luttava in l'acqua. A curiosità suscitata, hà pigliatu rapidamente u so telefunu, sperendu di catturà ogni avvenimentu inusual. Pocu ùn sapia ch'ella era per assistisce à un scontru trà duie criature notevuli.

Da una distanza di circa 100 metri, Bryant hà luttatu per identificà ciò chì succede. In ogni casu, mentre s'ingrandiva cù a so camera, hè stata stupita di capisce chì u leone marinu era chjusu in battaglia cù nimu altru ch'è un polpo. U scontru durò circa cinque minuti intensi, incapsulendu una lotta eccitante per a sopravvivenza.

In seguitu, Bryant hà revelatu chì si sentia incredibbilmente furtunata d'esse presente per assistisce à un avvenimentu cusì raru. "Eru surprised perchè ùn aghju mai vistu un polpo in natura prima di principià, per ùn esse micca [in] una battaglia cù un leone marinu", hà rimarcatu, chjaramente maravigliata da u spettaculu ch'ella avia assistitu.

Mentre Bryant crede chì u leone marinu emerge cum'è u vincitore, u zoologu marinu Anna Hall, dopu avè esaminatu a fotografia catturata da Bryant, hà ancu spressione stupente. Ella hà nutatu chì mentre i leoni marini caccianu i polpi, tali battaglie trà e duie spezie raramente superficianu, facendu a fotografia di Bryant veramente eccezziunale.

Comu riggistràrisi:

Q: I leoni marini sò cunnisciuti per caccià i polpi ?

A: Iè, i leoni marini sò cunnisciuti per preda à i polpi.

Q: Hè cumunu di testimunià di battaglie trà leoni marini è polpi ?

A: No, tali battaglie sò rari, soprattuttu à a superficia di l'acqua.

Q: I polpi sò spessu impegnati in lotte cù altre criature marine?

A: In generale, i polpi preferiscenu aduprà e so tattiche di camuffamentu è stealth per evità scontri.