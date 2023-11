Nova scuperta: Battaglia rara trà Leoni marini è Octopus Captured in Camera

Lindsay Bryant, un avid nuotatore in l'Oceanu Pacificu fora di Nanaimo, hà avutu una sorpresa durante a so recente visita à u so locu di natazioni abituale. Era pocu dopu meziornu u 16 di nuvembre quandu hà vistu un leone marinu chì luttava in l'acqua. Intrigata, hà pigliatu u so telefunu per registrà ciò chì succede.

Quandu hà ingrandatu cù a so camera, Bryant hà capitu chì era tistimuniendu qualcosa di veramente straordinariu - una battaglia trà un leone marinu è un polpo. "Eru totalmente sorpresa", dice ella. "Hè cusì bellu chì hè ciò chì succede. Hè abbastanza pulito chì aghju da catturà quellu ".

U scambiu esaltante si sviluppò per circa cinque minuti intensi, cù Bryant essendu l'unicu testimone di stu raru scontru. "Eru surprised perchè ùn aghju mai vistu un polpo in natura, è ancu in una battaglia cù un leone marinu", aghjusta. A so valutazione di a situazione era chì u leone marinu emerse cum'è u vincitore, ancu s'ellu avia chjaramente à mette in qualchì sforzu per assicurà u so manghjà.

A zoologa marina Anna Hall, dopu avè vistu a fotografia di Bryant, hà manifestatu a so sorpresa è eccitazione. Mentre chì i leoni marini caccianu i polpi, hè assai raru di assistisce à una battaglia cusì à a superficia di l'acqua. Hall hà salutatu a cattura di Bryant cum'è una "foto fantastica" è hà nutatu chì ùn avia mai scontru un scenariu simili durante a so vasta sperienza in l'acqua.

Per Bryant, questa maravigghiusa foto è video hà da sempre un postu speciale in a so cullezzione. Era veramente una occasione una volta in a vita. U so scontru serve cum'è un ricordu di i misteri incredibili chì si trovanu sottu à a superficia di l'oceanu è l'impurtanza di priservà è apprezzà i nostri ecosistemi marini.

FAQ

1. Quantu hè cumunu di assistisce à una battaglia trà un leone marinu è un polpo ?

Mentre i leoni marini caccianu i polpi, hè estremamente raru per assistisce à una battaglia cusì à a superficia di l'acqua. U scontru catturatu da Lindsay Bryant hè un avvenimentu veramente rimarchevule.

2. Quale hè statu vincitore in a battaglia ?

Basatu nantu à l'osservazioni di Lindsay Bryant, u leone marinu pareva avè vintu a battaglia contr'à u polpo. In ogni casu, u leone marinu avia da fà un sforzu considerableu per assicurà u so manghjà.

3. Perchè Lindsay Bryant hè stata particularmente maravigliata da stu scontru ?

Lindsay Bryant ùn avia mai vistu un polpo in natura, rendendu sta battaglia trà un polpo è un leone marinu ancu più stupente per ella. L'uppurtunità di catturà un avvenimentu cusì raru nantu à a camera era veramente una sperienza una volta in a vita per ella.