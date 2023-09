Un analisi elementale realizatu nantu à i calchi in gesso di e vittime di l'eruzione vulcanica chì intarrava Pompei hà furnitu cunferma chì l'asfissia era a probabile causa di morte per questi individui. U studiu, guidatu da l'archeologu Gianni Gallello da l'Università di Valencia, hà utilizatu tecniche di fluorescenza di raghji X (XRF) portatili per acquistà insights in i mumenti finali di e persone chì stavanu in Pompei durante l'eruzione di u Vesuviu in u 79 CE.

I calchi di gesso di e vittime, creati in l'anni 1870, injecting gesso in e cavità lasciate da i corpi decomposti sottu à a cendra vulcanica, furnisce una occasione unica di capisce l'eruzione è e so conseguenze. Tuttavia, l'analisi di u materiale biologicu in questi caschi hè stata dimustrata sfida per via di a contaminazione da u gesso.

I circadori anu impiegatu XRF portable per scansà sei caschi da l'area di Porta Nola è unu da Terme Suburbane in Pompei. Anu paragunatu e cumpusizioni elementari di i caschi à quelli di l'ossi cremati da l'area vicinu è l'osse intarrate in Valencia, Spagna. Fighjendu nantu à i rapporti fosforu à calciu, a squadra hà sviluppatu un mudellu statisticu per diferenze trà u gesso è l'osse in i cast. L'osse cuntaminate cù u gesso mostravanu una similitudine cù u gesso, mentri l'osse menu contaminati s'assumiglianu à l'osse brusgiate, chì indicanu prucessi chimichi chì lisciavanu carbonati è fosfati.

I dati elementari raccolti furnisce evidenza chì sustene a cunclusione chì e vittime di Porta Nola sò morti da asfissia causata da inhaling frassini prima di esse intarratu da più materiale vulcanicu. A similitudine di l'osse cast à l'osse cremate, cumminata cù e pusizioni propensi è rilassate di e vittime, indica l'affucazione cum'è a causa di a morte.

I sperti in u campu, cum'è Piero Dellino, prufessore di vulcanologia à l'Università di Bari, in Italia, sò d'accordu cù questi risultati. Dellino enfatiza chì e vittimi ùn sò micca stati ammazzati da a meccanica di l'eruzione, ma piuttostu da a respirazione in cendra. Ellu suggerisce chì a durata di l'eruzione, un pocu più longu di ciò chì pò esse respirabile, era u fattore fatale.

U studiu mette in risaltu l'impurtanza di a cullaburazione in a ricerca scientifica. Gallello mette in risaltu u valore di una dimarchja multidisciplinare, affirmannu chì u so travagliu furnisce un strumentu supplementu per studià sti resti rimarchevuli. Dellino ripete stu sentimentu, enfatizendu chì studià a storia di e zone vulcaniche cum'è u Vesuviu ci permette di amparà da u passatu è di preparà megliu per l'avvene. Cù u Vesuviu essendu unu di i vulcani più periculosi in u mondu, capisce a so storia aiuta à mitigà i risichi per i 700,000 XNUMX persone chì vivenu in a zona rossa chì circundava u vulcanu.

In generale, l'analisi elementale di i calchi di gesso da Pompei mette in luce nova nantu à a causa di a morte per e vittime di l'eruzione. Cumminendu tecniche scientifiche è cullaburazioni interdisciplinari, i circadori sò capaci di scopre insights preziosi nantu à l'avvenimenti storichi è migliurà a preparazione di disastru.

