I novi stati di l'elettroni in i sali fusi puderanu impactà u rendiment di i reattori alimentati da u sali

I scientisti anu scupertu chì l'elettroni ponu formate trè stati distinti quandu interagiscenu cù sali fusi, una scuperta chì puderia avè implicazioni per u rendiment di i reattori alimentati da u sali. I circadori di u Laboratoriu Naziunale di Oak Ridge è l'Università di l'Iowa simulavanu l'intruduzione di un elettrone eccessiva in u sali di cloruru di zincu fusu è osservatu trè scenarii pussibuli. In un scenariu, l'elettrone diventa parte di un radicali moleculare cù dui ioni di zincu. In un altru, l'elettrone si localizza nantu à un solu ionu di zincu. In u terzu scenariu, l'elettrone hè spargugliatu diffusamente nantu à parechji ioni di sali.

I reattori di sali fusi sò cunsiderati per e future centrali nucleari, è capisce cumu a radiazione impacta u cumpurtamentu di i sali fusi hè cruciale. Stu studiu mette in luce l'interazzione trà l'elettroni è i sali quandu sò esposti à alta radiazione. I circadori truvaru chì l'elettrone pò facilità a furmazione di diverse spezie, cumpresi dimeri di zincu è monomeri, o esse delocalizzati. Queste scuperte iniziali susciteghjanu dumande nantu à ciò chì altre spezie puderanu furmà in tempi più longu è cumu puderanu reagisce cù l'elettroni è i sali.

Sta ricerca hè parti di u DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) è hè statu publicatu in The Journal of Physical Chemistry B. A squadra hè travagliatu per identificà altre forme di reattività sperimentalmente. U studiu furnisce insights preziosi in quantu l'elettroni interagiscenu cù i sali fusi, ma ci hè ancu più per esse esploratu. A ricerca futura investigarà altri sistemi di sali è l'effetti di a radiazione nantu à i sali fusi.

Fonte: Laboratoriu Naziunale di Oak Ridge