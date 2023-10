I ricercatori sviluppanu una ceramica più dura cù una resistenza aumentata à u cracking

I ricercatori di l'Università di California in San Diego anu fattu un avanzu in u sviluppu di a ceramica creendu materiali chì sò più duru è più resistenti à u cracking. Utilizendu una cumminazzioni di atomi di metalli cù un numeru più altu di elettroni di valenza in a so cunchiglia esterna, i circadori anu truvatu un modu per aumentà a capacità di a ceramica per trattà livelli più alti di forza è stress.

A ceramica hè cunnisciuta per e so proprietà eccezziunali, cum'è a so capacità di resiste à alte temperature, resiste à a corrosione è l'usura, è mantene un prufilu ligeru. Queste caratteristiche facenu a ceramica adatta per diverse applicazioni, cumprese cumpunenti aerospaziali è rivestimenti protettivi. In ogni casu, a so fragilità hè sempre stata un inconveniente maiò, postu chì sò propensi à rompe sottu stress.

I scientisti anu cuncintratu u so studiu nantu à una classa di ceramica chjamata carburi d'alta entropia, chì anu disordinatu strutture atomiche custituite da atomi di carbonu ligati cù parechji elementi metallici da a quarta, quinta è sesta colonna di a tavola periodica. Hè statu scupertu chì i metalli da a quinta è a sesta colonna, cum'è u titaniu, u niobiu è u tungstenu, eranu cruciali per rinfurzà a durezza di a ceramica per via di u so numeru più altu di elettroni di valenza.

L'elettroni di valenza sò elettroni chì si trovanu in a cunchiglia più esterna di l'atomu chì participanu à u ligame cù l'altri atomi. Utilizendu metalli cù più elettroni di valenza, i circadori anu pussutu migliurà a resistenza di a ceramica à cracking sottu a carica meccanica è u stress. A ceramica hà mostratu un cumpurtamentu più duttile, simili à i metalli, chì significheghja chì puderanu sottumette più deformazione prima di rompe.

Per mezu di simulazioni computazionali è di fabricazione sperimentale è teste, a squadra hà identificatu dui carburi à alta entropia chì mostravanu una resistenza eccezziunale à a fissura. Questi materiali sò stati capaci di deformà o stende quandu sò sottumessi à una carica meccanica o stress, piuttostu cà esibisce a risposta brittle tipica di a ceramica. I ligami in i materiali riorganizzati per copre l'apertura di l'atomu chì si formanu cum'è i materiali sò stati perforati o strappati, inibendu a furmazione di crepe.

A sfida hè avà di cresce a pruduzzione di sti ceramichi duru per l'applicazioni cummerciale. Questa svolta hà u putenziale di rivoluzionari diverse industrii chì si basanu in materiali ceramichi d'altu rendiment, da l'aerospaziale à a biomedica. L'elevata durezza di a ceramica apre ancu e porte per l'applicazioni estreme, cum'è i fronti di punta per i veiculi ipersonichi, induve ponu prutege i cumpunenti vitali è permettenu à i veiculi di resiste megliu à i voli supersonici.

Stu travagliu hè statu sustinutu da u Cunsigliu Svedese di Ricerca, u Centru di Competenza Functional Nanoscale Materials, Olle Engkvist Foundation, UC San Diego Department of NanoEngineering Materials Research Center, National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship Program, ARCS Foundation, è U Gruppu Oerlikon.

Fonti:

- Articulu d'origine: "I ricercatori sviluppanu una ceramica più dura cù una resistenza aumentata à u cracking" - Università di California San Diego

– Definizione di a ceramica : Britannica.com

– Definizione di l'elettroni di valenza: Chemistry LibreTexts