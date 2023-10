Novu Metudu Sviluppatu per Cuntrullà u Flussu Elettronu in Materiali Quantum

I ricercatori di Penn State anu sviluppatu un metudu elettricu per cuntrullà a direzzione di u flussu di l'elettroni in i materiali quantistici, putenzialmente purtendu à l'avanzamenti in i dispositi elettronici è l'informatica quantistica. U metudu hè statu dimustratu in i materiali chì mostranu l'effettu quantum anomalous Hall (QAH), induve u flussu di l'elettroni à u bordu di un materiale ùn perde micca energia. Stu effettu si trova in materiali cunnisciuti cum'è insulators QAH, chì sò insulatori topologichi chì cunducenu currente solu nantu à i so bordi. I circadori anu truvatu chì l'applicazione di un impulsu attuale à l'insulator QAH pò cambià a direzzione di u flussu di l'elettroni. Questa capacità di cuntrullà u flussu di l'elettroni hè cruciale per ottimisà u trasferimentu di l'infurmazioni è l'almacenamiento in tecnulugia quantistica.

U metudu precedente di cambià a direzzione di u flussu di l'elettroni si basava nantu à un magnetu esternu, facendu micca praticu per i picculi dispositi cum'è smartphones. U novu metudu elettricu furnisce una suluzione più còmuda è efficace. I circadori anu ottimizatu l'insulatore QAH aumentendu a densità di u currente applicatu, risultatu in una densità di corrente assai alta chì cambia a direzzione di magnetizazione è a direzzione di u trasportu di l'elettroni. Stu cambiamentu da u cuntrollu magneticu à l'elettronica in i materiali quantistici hè simile à u cambiamentu chì hè accadutu in l'almacenamiento di memoria tradiziunale, induve i magneti sò stati rimpiazzati da metudi elettronici in e tecnulugia novi.

U squadra di ricerca hà ancu furnitu una interpretazione teorica di a so metodulugia. Attualmente sò cuncentrati in pausa l'elettroni nantu à a so strada è dimustrà l'effettu QAH à temperature più altu. L'obiettivu à longu andà hè di riplicà l'effettu QAH à temperature più tecnulugichi pertinenti. A ricerca hè stata finanziata da l'Uffiziu di Ricerca di l'Armata, l'Uffiziu di a Ricerca Scientifica di l'Air Force è a Fundazione Naziunale di Scienza, cù un supportu supplementu da u Centru di Scienza è Ingegneria di i Materiali per a Scienza Nanoscale in Penn State è l'iniziativa EPiQS di Gordon and Betty Moore Foundation. .

Fonte: Penn State University

Definizione:

- Effettu quantum anomalous Hall (QAH): Un fenomenu in quale u flussu di l'elettroni à u bordu di un materiale ùn perde micca energia.

- Isolatori QAH: Materiali chì mostranu l'effettu QAH, chì sò un tipu d'insulatore topologicu chì cunducenu solu currente nantu à i so bordi.

- Isolante topologicu: Un materiale chì hè un insulatore in u so internu, ma pò cunduce l'electricità nantu à a so superficia o i bordi per via di a so struttura di banda elettronica unica.

Fonti:

