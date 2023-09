In Galles, a prevenzione di a caduta hè diventata un focusu maiò in iniziative di salute publica. Cù l'aiutu di u National Falls Prevention Taskforce Wales, urganisazioni cum'è Age Cymru stanu travagliendu per sensibilizà è educà i zitelli è adulti nantu à cumu identificà è prevene i risichi di caduta.

Per Euronwydd Godwin, di 80 anni, una caduta da e scale hà risultatu in un pulmone perforatu, coaguli di u cervellu è parechje ossa rotte. Dopu avè passatu più di un mesi in coma, era decisa à ripiglià a so indipendenza cù u sustegnu di Care and Repair, chì l'hà furnitu i gadgets necessarii per aiutà à campà per sè stessu.

Sicondu u duttore Inger Singh, a guida clinica naziunale per e cadute è a fragilità, ci sò più di 4,000 20,000 fratture di l'anca è 35 40 fratture di ogni ossu in Galles. Queste ferite ùn anu micca solu un impattu significativu nantu à l'individui, ma ancu ponenu un pesu à i servizii di salute. In ogni casu, cù l'intruduzioni di servizii di cunnessione di frattura, u risicu di fratture successive pò esse ridutta da XNUMX-XNUMX%.

Una sfida in a prevenzione di a caduta hè di superà l'estigma assuciatu cù l'ammissione di una caduta. Per affruntà stu prublema, Age Cymru travaglia cù e scole in tuttu u Galles per educà i zitelli nantu à i risichi di caduta è cumu ponu aiutà à prevene accidenti in casa. Per mezu di pagine web interattive è esercizii cum'è l'identificazione di i periculi in una famiglia tipica, i zitelli amparanu cumpetenze preziose per mantene elli stessi è i so amati sicuri.

A prevenzione di a caduta hè un sforzu cuntinuu in Galles, ma u prugressu hè statu fattu in l'ultimi anni. L'obiettivu hè di assicurà chì tutte e parte di u Galles anu accessu à i servizii di cunnessione di frattura è intervenzione precoce per riduce a probabilità di fratture future.

Fonti: BBC Wales