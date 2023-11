Novu rivoluzione in a riduzione di CO2: Catalizzatore basatu in Sn Permette una Produzione Efficiente di Etanolu

In una recente scuperta rivoluzionaria, i scientisti anu sviluppatu un catalizzatore basatu in stagnu chì hà a capacità di pruduce in modu efficiente etanolu per a riduzione di diossidu di carbonu. Questu rapprisenta un avanzamentu significativu in u campu di a tecnulugia di l'energia rinnuvevule è offre una grande prumessa in i sforzi per mitigà l'emissioni di CO2.

A reazione elettrochimica di riduzzione di CO2 (CO2RR) hè un metudu assai ricercatu per trasfurmà l'anidride carbonica in carburanti basati in carbonu. A pruduzzione di carburanti liquidi, cum'è l'etanol, hè particularmente desiderata per via di a so densità d'energia elevata è a facilità di almacenamiento. In ogni casu, a manipulazione di a via di accoppiamentu CC hè stata una sfida maiò, chì impedisce u prugressu in questa zona.

Conduttu da Profs. Tao Zhang è Yanqiang Huang da l'Istitutu Dalian di Fisica Chimica (DICP) di l'Academia Cinese di Scienze (CAS), un gruppu di ricerca hà fattu un avanzatu significativu in questu campu. Hanu sviluppatu un catalizzatore basatu in Sn chjamatu SnS2@Sn1-O3G, chì hà dimustratu una efficienza notevuli in a cunversione di CO2 in etanol. Cù una efficienza Faradaic di fin'à 82.5% à -0.9 VRHE è una densità di corrente geomètrica di 17.8 mA / cm2, stu catalyseur mostra un grande potenziale per l'implementazione à grande scala.

U catalizzatore SnS2@Sn1-O3G hè statu fabbricatu per via di una reazione solvotermale di SnBr2 è tiourea nantu à una spuma di carbone tridimensionale. Hè custituitu di nanosheets di SnS2 è atomically dispersed Sn atomi (Sn1-O3G), chì sò cruciali per a so attività catalitica.

Per mezu di un studiu meccanicu, i circadori anu scupertu chì u cumpunente Sn1-O3G di u catalyseur ghjoca un rolu criticu à prumove a furmazione di ligami CC. Adsorbendu l'intermediati *CHO è *CO (OH), facilita l'accoppiamentu di gruppi di formili è bicarbonati, risultatu in a produzzione di etanolu. I reactanti isotopicamente marcati anu ancu revelatu chì l'atomi di carbonu in u pruduttu finale di l'etanol sò derivati ​​​​da l'acidu formicu è CO2.

Questa ricerca rivoluzionaria apre novi pussibulità per a sintesi di l'etanol è offre una strategia preziosa per manipulà i percorsi di riduzione di CO2 per ottene i prudutti desiderati. I risultati sò stati publicati in a prestigiosa rivista scientifica Nature Energy, dendu più credibilità à l'impurtanza di sta scuperta.

Q: Chì ghjè u significatu di u catalizzatore di novu sviluppu?

A: U catalizzatore basatu in Sn permette a produzzione efficiente di etanolu attraversu a riduzzione di CO2, chì furnisce una soluzione promettente per a tecnulugia di l'energia rinnuvevule.

Q: Cumu funziona u catalizatore?

A: U catalizzatore prumove a furmazione di ligami CC adsorbendu intermedii specifichi è facilitendu u so accoppiamentu, purtendu à a produzzione di etanolu.

Q: Chì sò l'applicazioni putenziali di sta scuperta?

A: Questa scuperta apre novi pussibulità per a sintesi à grande scala di l'etanol è offre insights in a manipulazione di camini di riduzzione di CO2 per i risultati desiderati di u produttu.

Q: Induve possu truvà più infurmazione nantu à a ricerca?

A: I risultati di a ricerca sò stati publicati in a rivista scientifica Nature Energy. [Ligame à u ghjurnale se dispunibule]