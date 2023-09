Grandi Avvenimenti è Feste di Fighjate previste per l'Eclissi Solare Annulare di l'Oregon

Mentre l'eclissi solare anulare assai anticipatu si avvicina, l'Oregon si prepara per una seria di grandi avvenimenti è partiti di fighjulà per assistisce à stu raru fenomenu celeste. Accadutu u 14 d'ottobre, l'eclissi di "anellu di focu" offre un spettaculu spettaculare chì ùn sarà più vistu in Oregon finu à u 2046.

Una eclissi di u sole si trova quandu a nova luna si allinea trà a Terra è u sole, bluccà temporaneamente a nostra vista di u sole. In ogni casu, una eclissi annulare accade quandu a luna hè troppu luntanu per bluccà cumplettamente u sole, risultatu in un anellu di luce stupente intornu à i bordi.

Mentre chì i telespettatori ùn anu micca l'uppurtunità di assistisce à a corona di u sole, l'attrazione principale di una eclissi solare tutale, ponu sempre osservà un fenomenu cunnisciutu cum'è "perle di Baily". Questa occurrence accade quandu a luce di u sole pare perle mentre filtra à traversu a superficia rugosa di a luna. I vetri di eclissi specializati sò richiesti in tuttu l'avvenimentu per prutege l'ochji di i telespettatori.

Per assistisce à l'eclissi massima, l'individui anu bisognu di pusizioni in una banda larga di 90 chilometri chì si stende da a costa sud-centrale di l'Oregon, attraversendu zoni cum'è Eugene, Roseburg, Crater Lake è u Desert Alvord. Fora di sta banda, cumpresa l'area di Portland, i telespettatori sperimentanu una eclissi parziale simile à l'eclissi di u sole tutale di u 2017.

Diversi avvenimenti sò previsti in tuttu u statu per celebrà stu avvenimentu celeste. L'Eclipse Fest 2023, previstu per esse u più grande avvenimentu di l'eclissi in Oregon, presenterà musica in diretta, attività per famiglie, è l'eclissi si vede. Un altru avvenimentu, Eclipse Into Nature, hà da esse realizatu à Running Y Resort in Klamath Falls è offre feste di stella, presentazioni è una festa di vigilia publica u ghjornu di l'eclissi.

Altri lochi chì ospitanu partiti di vigilia include u Shore Acres State Park, cunnisciutu per a so splendida bellezza costiera, è Bullards Beach in Bandon, chì prumette una festa di vigilia di "festival di luce". U Crater Lake è Fort Rock sò ancu previsti per attruverà i visitori per via di u so circondu scenicu.

Quandu l'eccitazione cresce, hè impurtante di pianificà in anticipu è assicuratevi i biglietti o di piglià l'accordi necessarii per assicurà una sperienza memorable durante questa rara eclissi solare anulare.

