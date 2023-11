Sbloccare i Misteri di l'Antartida: Investigazione di l'Impattu di Eddies nantu à u Corrente Circumpolare Antarticu

Sta settimana, una ambiziosa spidizioni scientifica hà imbarcatu in un viaghju per spiegà u core "fuga" di u Corrente Circumpolare Antarticu (ACC). L'ACC, cunnisciutu cum'è a corrente più forte di u mondu, ghjoca un rolu cruciale in a prutezzione di u cuntinente ghiacciatu da l'acque calde. Tuttavia, ci sò stati preoccupati chì i scientisti suspettanu chì i turbinii, formazioni turbulente di l'acqua chì si movenu in a direzzione opposta à u currente, ponu esse agiscenu cum'è porte per u calore per infiltrassi in a regione.

Guidatu da CSIRO è u Partenariatu di u Programma Antarticu australianu, una squadra scientifica dedicata hà salpatu à bordu di u CSIRO nave di ricerca Investigatore per investigà sti potenziali "gateway" è cullà dati preziosi per capisce perchè queste fughe si verificanu. In u corsu di e prossime cinque settimane, a squadra viaghjà à u sudu da Hobart, implementendu l'equipaggiu d'osservazione di punta è travagliendu incansablemente tuttu u ghjornu in turni di 12 ore.

A spidizioni presenta l'usu di glider autonomi di mare profonda, chì prufunderà e colonne d'acqua finu à una prufundità di 1000 metri. Questi gliders, pilotati da a nave o operati remotamente, furniscenu insights in a struttura intricata di e caratteristiche à scala fine in l'oceanu. Inoltre, un sistema di ormeggio flottante chjamatu un ormeghju altu, equipatu di 35 strumenti, misurà a salinità, a temperatura, l'ossigenu è i currenti. Stu sistema serà ancoratu in u core di u situ di ricerca per un periodu cumpletu di 18 mesi. U viaghju farà ancu usu di i floats argo, a conduttività, a temperatura è i sensori di prufundità (CTD) per cullà dati nantu à e diverse proprietà di l'acqua.

Mentre a nave sfonda in i misteri di l'oceanu, un altru cumpunente di sta spidizioni rivoluzionaria implica u satellitu SWOT (Surface Water and Ocean Topography) appena lanciatu. Sviluppatu cumuna da a NASA è l'agenzia spaziale francese, u satellitu offre una vista senza precedente di a dinamica di l'oceanu cù e so misurazioni d'alta risuluzione. U satellitu SWOT permette à i scientisti di osservà e caratteristiche à scala fine chì si sguassate da i grandi vortici, dendu insights preziosi nantu à u travagliu intricatu di l'oceanu.

L'implicazioni di sta ricerca si estendenu assai oltre u regnu di a scienza. Cù u ghjacciu marinu chì si riduce à i minimi record è l'Antartida chì sperimenta cambiamenti senza precedente, capisce queste interazzioni intricate hè cruciale. U ghjacciu marinu serve cum'è un buffer vitale, chì riflette a luce di u sole è impedisce à u ghjacciu terrenu di funnu in l'oceanu, è a so decadenza puderia influenzallu drasticamente i livelli di u mari globale. Participendu à a Chjama di Parigi per i Glaciers è i Poloni, l'Australia hà dimustratu u so impegnu à affruntà u cambiamentu climaticu è à investigà e so ripercussioni in i parti più meridionali di u nostru pianeta.

Q: Chì ghjè u Corrente Circumpolare Antarticu (ACC) ?

A: L'ACC hè u currenti più forte di u mondu, chì scorri da u livante à u punente intornu à l'Antartida, agiscenu cum'è un scudo protettivu contr'à l'acque calde.

Q: Chì sò i eddi?

A: Eddi sò formazioni d'acqua chì si movenu in a direzzione opposta à u currente.

Q: Perchè hè impurtante per investigà l'impattu di eddi nantu à l'ACC?

A: I scientisti suspettanu chì i turbini ponu serve cum'è porte per u calore per infiltrassi in a regione Antartica, putenzialmente purtendu à u funnu di i glaciers è cuntribuiscenu à l'aumentu di u nivellu di u mari.

Q: Chì arnesi è equipaghji sò usati in a spedizione?

A: A spidizioni implica l'usu di glider autonomi di mare profonda, un sistema di ormeggio flottante, floats argo, è sensori di conduttività, temperatura è prufundità (CTD) per cullà dati nantu à e proprietà di l'acqua.

Q: Chì ghjè u significatu di u satellitu SWOT ?

A: U satellitu SWOT di novu lanciatu furnisce misurazioni in alta risoluzione di a dinamica di l'oceanu, chì permettenu à i scientisti di osservà e caratteristiche à scala fine chì prima eranu inaccessibili, cuntribuiscenu à una megliu comprensione di u travagliu intricatu di l'oceanu.