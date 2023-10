I scientisti anu fattu una scuperta intrigante nantu à u core internu di a Terra, sfidendu e credenze precedenti chì era una massa solida di metallu. Un novu studiu suggerisce chì a dolcezza di u core internu hè causata da atomi iperattivi chì si movenu in a so struttura moleculare più di ciò chì si pensava prima.

U core internu, cumpostu principarmenti di ferru, hè una massa sferica massiccia chì si estende à circa 760 chilometri di diàmitru è hè stimatu à esse almenu 1 miliardi d'anni. Hè circundatu da u core esterno, un mare turbulente di metalli liquidi, chì hè più invucatu da u mantellu - una strata di roccia fusa ghjustu sottu à a crosta solida di a Terra.

Inizialmente, i sperti anu cridutu chì l'immensa pressione in u centru di u core a solidificassi cumpletamente, immubilizendu l'atomi di ferru disposti in un lattice esagonale. Tuttavia, l'onda sismica da i terrimoti in u 2021 anu revelatu inconsistenze in u core internu, purtendu i scientisti à riferite à questu cum'è un "mondu nascostu mushy".

Diversi spiegazioni sò stati pruposti per questa dolcezza, cumpresa l'intrappolamentu di u ferru liquidu in u core o l'esistenza di un "statu superionicu" induve l'atomi di altri elementi, cum'è u carbonu è l'idrogenu, passanu constantemente à traversu u lattice di l'atomi di ferru.

In un novu studiu publicatu in a rivista Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, i circadori presentanu una spiegazione alternativa. Simulanu a pressione intensa di u core internu in u labburatoriu è osservatu u cumpurtamentu di l'atomi di ferru in queste cundizioni. Questa data hè stata aduprata per creà un core virtuale simulatu chjamatu "supercell".

E simulazioni di supercellula anu revelatu chì l'atomi di ferru ponu spustà in a so struttura più liberamente ch'è si pensava prima, ancu cambiando pusizioni in u reticulatu senza compromette a so forma generale. Stu fenominu, cunnisciutu com'è "movimentu cullettivu", cuntribuisci à a dulcezza di u core internu è a so debulezza contr'à e forze di cisura.

I risultati di stu studiu aprenu una nova visione di i misteri di u core internu è u so rolu in a generazione di u campu magneticu di a Terra. A capiscitura di i prucessi dinamichi è l'evoluzione di u core internu serà ancu rinfurzata da stu mecanismu fundamentale.

In generale, stu studiu dimustra chì u core internu di a Terra hè inesperu flexible per l'iperattività di l'atomi in questu. Sta scuperta sfida a nostra cunniscenza precedente di a natura rigida di u core è offre una cunniscenza più profonda di e cumplessità di a struttura interna di u nostru pianeta.

Fonti:

– Titulu: I scientisti scopre chì u core internu di a Terra hè sorprendentemente morbidu

- Fonte: (Nisun URL furnitu)