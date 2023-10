I scientisti anu fattu una scuperta intrigante chì pò insinuà una fuga in u core di a Terra. Alti livelli d'helium-3 (³He), un isotopo raru, sò stati truvati in flussi di lava di 62 milioni di anni in l'isula di Baffin in l'Arcipelagu Articu. Questa scuperta sfida a crede chì u core di a Terra, una bola gigante di ferru fusu in u centru di u pianeta, hè incapsulatu è isolatu.

Di genere, "Hè trovu in e rocce hè urigginatu da u materiale bombardatu da u sole durante i primi stadi di l'esistenza di u pianeta. Siccomu a Terra ùn pruduce assai ³Elu è ciò chì pocu scappa in u spaziu per via di a radiazione di u sole, hè inusual per scopre alti livelli di questu isotopo in i rocci oghje. A maiò parte di e rocce ricche di He sò stati tracciati à u mantellu di a Terra.

I livelli di ³Hè trovu in e rocce di olive di lava di l'Isule Baffin superanu di granu ciò chì i scientisti pensanu esse pussibule. U mantellu di a Terra, chì libera constantemente lava è assorbe parti di a crosta, perde naturalmente una parte di u ³He cunservatu à l'origine cù u tempu. Tuttavia, se a quantità di ³He in una roccia supera un certu limitu, suggerisce chì l'heliu hè urigginatu da una fonte diversa.

Sta scuperta porta i circadori à cunsiderà a pussibilità di l'heliu urigginatu da u core di a Terra. Questu sfida à l'intelligenza precedente chì u core è i strati esterni di u pianeta, cumpresu u mantellu è a crosta, sò chimicamente stabile è ùn trasferenu micca materiale trà elli. Se sta scuperta hè vera, suggerisce chì l'internu prufondu di u nostru pianeta hè più dinamicu di ciò chì si pensava prima, cù elementi chì si movenu trà u core metallicu è e parti rocciose di a Terra.

Ulteriori investigazioni sò oghji in corso per determinà s'ellu elementi altri chì l'heliu scappanu ancu da u core di a Terra è cumu è quandu questi elementi migranu in i cumpunenti rocciosi di u pianeta. Stu studiu rivoluzionariu mette in luce a natura cumplessa è dinamica di u nostru pianeta è hà u putenziale di rivisione a nostra cunniscenza di i so prucessi interni.

Fonti:

- Natura (30 d'Aostu 2021)