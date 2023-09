Un studiu recente guidatu da un investigatore planetariu di l'Università di Hawai'i in Manoa hà svelatu una scuperta rivoluzionaria nantu à l'urìgine di l'acqua nantu à a Luna. I circadori anu truvatu chì l'elettroni energetichi in a foglia di plasma di a Terra ghjucanu un rolu significativu in i prucessi d'erosione nantu à a superficia di a Luna, cuntribuiscenu potenzialmente à a creazione di l'acqua. I so risultati sò stati publicati in a rivista Nature Astronomy.

A cuncentrazione è a distribuzione di l'acqua nantu à a Luna sò cruciali per capiscenu a so furmazione è u sviluppu. Inoltre, sta scuperta pò mette in luce l'origine di u ghjacciu d'acqua chì si trova in e regioni permanentemente ombreggiate nantu à a Luna.

U campu magneticu di a Terra, cunnisciutu com'è magnetosfera, prutege u nostru pianeta da u clima spaziale è da a radiazione dannosa da u sole. L'interazzione trà u ventu solare è a magnetosfera crea una cuda magnetica allungata chjamata foglia di plasma, chì cuntene elettroni è ioni d'alta energia. Sti particeddi ponu vene da a Terra è da u ventu sulari.

Studi precedenti cuncintrau nantu à l'influenza di l'ioni d'alta energia da u ventu di u sole in u spaziu spaziale di i corpi celesti cum'è a Luna. Tuttavia, sta nova ricerca mette in risaltu u rolu di l'elettroni energetichi da a Terra in i prucessi di erosione nantu à a superficia lunare. I circadori anu analizatu i dati di rilevazione remota ottenuti da u strumentu Moon Mineralogy Mapper durante a missione Chandrayaan-1 di l'India per studià alterazioni in a furmazione di l'acqua mentre a Luna si moveva attraversu a magnetotail di a Terra.

Sorprendentemente, l'osservazioni anu dimustratu chì a furmazione di l'acqua in a magnetotail di a Terra era simile à quandu a Luna era fora di a magnetotail, induve hè bombardata da u ventu solare. Questu suggerisce chì ci ponu esse prucessi di furmazione supplementari o novi fonti d'acqua micca direttamente assuciati cù u ventu solare. I circadori speculanu chì a radiazione di l'elettroni d'alta energia pò esse rispunsevuli di questi effetti.

A cunnessione trà a Terra è a Luna in quantu à a furmazione di l'acqua è l'evoluzione di a superficia ùn hè micca capitu. Ulteriori ricerche, cumprese missioni lunari sottu u prugramma Artemis di a NASA, seranu necessarii per monitorà l'ambienti di plasma è a presenza di l'acqua nantu à a superficia polare lunare durante e diverse fasi di u viaghju di a Luna attraversu a magnetotail di a Terra.

Fonti:

- Università di Hawai'i à Manoa, Astronomia di a Natura