Un studiu recente hà revelatu una nova intuizione sorprendente nantu à a cumpusizioni di u core di a Terra è u prucessu di furmazione planetaria. I scientisti anu scupertu una quantità significativa di una forma rara di eliu, cunnisciuta cum'è eliu-3, in rocce vulcaniche in l'isula di Baffin in Canada. Questa scuperta sustene a tiuria chì l'heliu sguassate da u core di a Terra, un prucessu chì hè accadutu per milioni d'anni.

A cuntrariu di l'helium-4, chì si trova cumunimenti nantu à a Terra, l'helium-3 hè più abbundante in u cosmos. Hè per quessa chì i scientisti sò stati stupiti di truvà una quantità più grande d'helium-3 di ciò chì hè stata rappurtata in i rocci di l'isula di Baffin. A squadra di ricerca, guidata da Forrest Horton di l'Istitutu Oceanograficu di Woods Hole, hà publicatu i so risultati in a rivista Nature.

A rilevazione di l'elementi chì filtranu da u core di a Terra furnisce insights preziosi nantu à a furmazione è l'evoluzione di u pianeta. Questa scuperta recente rinfurzeghja una ipotesi esistente chì suggerisce chì u nostru pianeta hè urigginatu in una nebulosa solare, una nuvola di gasu è polvera chì hà colapsatu per via di una splusione di supernova vicinu. Hè cresce chì sta nebulosa sulari cuntene l'helium-3, chì dopu facia parti di a cumpusizioni di a Terra.

Per fà a so ricerca, Horton è i so culleghi anu viaghjatu à i paisaghji remoti è mozzafiati di l'Isula di Baffin in 2018. U so scopu era di studià a lava chì hà eruptatu milioni d'anni fà quandu Groenlandia è l'America di u Nordu si sò separati, furmendu un novu fondu marinu. Investigando queste rocce, a squadra hà u scopu di acquistà una cunniscenza più profonda di u cuntenutu chjusu in u core è u mantellu di a Terra.

E misurazioni pigliate da i circadori nantu à l'isula di Baffin anu revelatu livelli inespettatamente elevati di helium-3 è helium-4 paragunatu à studii precedenti. Curiosamente, e misurazioni variavanu trà e mostre raccolte. Horton hà descrittu l'esperienza di studià e rocce cum'è scopre tesori scientifichi, cum'è eranu ricchi di olivi verdi brillanti, cunnisciutu ancu peridotu.

L'impurtanza di sta scuperta si trova in a ratio di l'helium-3 à l'helium-4. Mentri ci hè solu circa un atomu helium-3 per ogni milione d'atomi d'helium-4, a squadra di ricerca hà misuratu circa 10 milioni d'atomi d'helium-3 per grammu di cristalli d'olivina. Questu suggerisce chì i gasi ereditati da a nebulosa solare durante a furmazione di u sistema solare sò megliu cunservati in a Terra di ciò chì si crede prima.

In generale, sta ricerca mette una nova luce nantu à a fuga di l'heliu da u core di a Terra è offre insights preziosi nantu à a storia è a furmazione di u nostru pianeta. U studiu sottolinea l'impurtanza di investigà i lochi remoti, cum'è l'Isula di Baffin, per sbloccare i sicreti nascosti in l'internu prufondu di a Terra.

Spietenu FAQ (FAQ)

Chì ghjè l'helium-3?

Helium-3 hè una versione rara di l'helium, un elementu cumunimenti cunnisciutu per u so usu in palloni. A cuntrariu di l'helium-4, chì hè abbundante nantu à a Terra, l'helium-3 hè più comunmente truvatu in u spaziu esterno.

Cumu l'helium-3 hè finitu in i scogli di l'isula di Baffin?

A prisenza di l'helium-3 in i rocci nantu à l'isula di Baffin pò esse tracciata à a furmazione di u nostru sistema solare. Hè cresce chì l'helium-3 hè urigginatu da una nebulosa di u sole, un nuvulu di gasu è polvera chì hà colapsatu è furmò i pianeti, cumpresa a Terra.

Chì revela sta scuperta nantu à u core di a Terra ?

A deteczione di l'helium-3 fughjendu da u core di a Terra furnisce infurmazioni preziosi nantu à a furmazione è l'evoluzione di u nostru pianeta. Soporta l'ipotesi chì u core di a Terra cuntene gasi ereditati da a nebulosa di u sole, chì mette in luce i prucessi chì anu furmatu u nostru pianeta in milioni d'anni.

Perchè l'isula di Baffin hè significativa per sta ricerca?

L'île de Baffin, située sur le territoire canadien du Nunavut, offre des caractéristiques géologiques uniques et des coulées de lave qui fournissent des connaissances précieuses sur la composition de la Terre. L'ambiente remotu è pristine di l'isula permette à i scientisti di studià e rocce è i minerali chì sò stati relativamente intatti, permettendu novi scuperte nantu à a storia di u nostru pianeta.