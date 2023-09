L'Anticu Uceanu Oculatu Avvoltu Intornu à u Nucleu di a Terra Rivelatu in una Nova Mappa d'Alta Risoluzione

Un studiu recente hà svelatu una scuperta rivoluzionaria annantu à l'emisferu miridiunali di a Terra: una strata sottile ma densa di anticu uceanu chì avvolge u core. Questa funzione scunnisciuta prima esiste à circa 2,900 chilometri (1,800 miles) sottu à a superficia, à u cunfini core-mantle (CMB). I geologhi sò longu à l'investigazioni sismiche per acquistà insights in a struttura interna di u nostru pianeta, è sta nova ricerca hà dimustratu chì a cumplessità di l'internu di a Terra hè assai più grande di ciò chì si pensava prima.

U studiu, realizatu da a geologu Samantha Hansen da l'Università di l'Alabama è i so culleghi, hà implicatu l'usu di l'onda sismica da i terrimoti in l'emisferu miridiunali per sondare a struttura ULVZ (zone di velocità ultrabassa) longu u CMB. Analizendu u muvimentu è l'interazzione di sti onde sismiche, i circadori anu sappiutu cartografia a cumpusizioni di u materiale sottu a superficia di a Terra. L'ULVZ, induve l'onda di u sonu viaghja più lento, si crede chì hè una crosta oceanica intarrata annantu à milioni d'anni.

I simulazioni presentati in u studiu pruponenu chì i currenti di cunvezione pò avè spustatu l'antica uceanu à u so locu attuale, ancu s'ellu ùn hè micca vicinu à e zone di subduzione ricunnisciute nantu à a superficia. Mentre chì altre spiegazioni ùn sò micca state completamente escluse, l'ipotesi di u fondu di l'oceanu pare esse a spiegazione più plausibile per l'ULVZ in questu mumentu. I circadori suggerenu ancu chì l'antica crosta di l'oceanu pò avvolgere intornu à tuttu u core, ancu s'è a so magrezza rende difficiule di cunfirmà.

L'implicazioni di sta scuperta sò significativu per diversi campi di studiu. Capisce l'intricacies di a cumpusizioni di a Terra hè cruciale per investigà i fenomeni cum'è l'eruzioni vulcaniche è i fluttuazioni in u campu magneticu di u pianeta, chì ci pruteghja da a radiazione solare in u spaziu. Inoltre, scopre cumu u calore da u core scappa finu à u mantellu furnisce insights preziosi nantu à i prucessi generali di a Terra.

Questa mappa d'alta risoluzione di a geologia nascosta di a Terra mostra e profonde cunnessioni trà e strutture superficiali è profonde di a Terra è mette in luce i meccanismi cumplessi chì guidanu u nostru pianeta. Cume i sondaggi sismichi cuntinueghjanu in u futuru, più dettagli è una cunniscenza più cumpleta di l'internu di a Terra seranu svelati.

