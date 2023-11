Una nova scuperta revela l'effetti di l'avvenimenti cosmici nantu à a ionosfera di a Terra

In una recente scuperta, i scientisti anu scupertu evidenza chì l'avvenimenti còsmici chì accadenu miliardi di anni luce di distanza ponu avè effetti misurabili nantu à a Terra. A surghjente di sta scuperta rimarchevule hè a rilevazione di una splutazioni massiva d'energia cunnisciuta cum'è un burst gamma-ray (GRB) da una stella distante chì esplode. Stu avvenimentu particulari, chjamatu GRB 221009A, hè statu rilevatu u 9 d'ottobre di u 2022 da u telescopiu spaziale Integrale di l'Agenzia Spaziale Europea è altri satelliti d'alta energia chì orbitanu a Terra.

A magnitudine di GRB 221009A era senza precedente, facendu unu di i GRB più putenti mai registrati. I ricercatori l'anu paragunatu à una grande flare solare per via di u so impattu annantu à l'ionosfera di a Terra. L'esplosione hà attivatu rilevatori di fulmini in India è hà causatu parechje ore di disturbi in l'ionosfera, cum'è registratu da strumenti in Germania.

L'ionosfera, una strata ricca di plasma di l'atmosfera superiore, ghjoca un rolu cruciale in l'electricità atmosferica è forma u bordu internu di a magnetosfera. U disturbu causatu da GRB 221009A hà affettatu i strati più bassi di l'ionosfera, alterendu u cumpurtamentu di i signali radio di freccia assai bassa.

Questa nova scuperta suscita preoccupazioni per e cunsequenze potenziali se un GRB simili si facia in a nostra galassia. A capa di l'ozonu puderia esse danatu, chì permettenu a radiazione ultravioletta dannosa per ghjunghje à a superficia di a Terra. L'eventi passati di l'estinzione di massa in a Terra sò stati speculati per esse causati da tali avvenimenti cosmici.

I scientisti sò avà analizà e dati passati raccolti da u Satellite Seismo-Electromagneticu di Cina (CSES) per capiscenu più a correlazione trà i bursts di raggi gamma è i so effetti nantu à l'ionosfera di a Terra. Sta cunniscenza li permetterà di identificà mudelli è potenzalmentu predichendu disturbi futuri.

In generale, sta scuperta rivoluzionaria mette in risaltu l'interconnessione di l'universu è serve com'è un ricordu di l'impattu potenziale di l'avvenimenti còsmici in u nostru pianeta.

FAQ

Q: Cosa hè un burst di raggi gamma?

A: Un burst gamma-ray hè una splusione assai energica chì succede in galassie distanti è libera una tremenda quantità di radiazione gamma.

Q: Chì ghjè l'ionosfera?

A: L'ionosfera hè una strata ricca di plasma di l'atmosfera superiore chì si estende da circa 50 km à 950 km sopra a Terra. Ghjoca un rolu cruciale in l'electricità atmosferica è forma u bordu internu di a magnetosfera.

Q: Cumu l'esplosioni di raggi gamma affettanu a Terra?

A: L'esplosioni di raggi gamma ponu causà disturbi in l'ionosfera di a Terra, alterendu u cumpurtamentu di i segnali radiu è potenzialmente dannu a capa d'ozone.

Q: Puderia un scoppio di raggi gamma in a nostra galassia esse dannusu ?

A: Ci hè una preoccupazione chì una splutazioni di raghji gamma chì si trovanu in a nostra galassia puderia avè cunsequenze severi, cum'è dannu a capa d'ozonu è permette à a radiazione ultravioletta dannosa di ghjunghje à a superficia di a Terra. In ogni casu, più ricerca hè necessaria per capiscenu tutta l'estensione di i risichi potenziali.

Fonti:

– Missione integrale : https://www.cosmos.esa.int/web/integral

- Satellite Seismo-Electromagneticu Chine (CSES): https://www.cses.ac.cn/english/index.htm