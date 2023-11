EARTH riceve un messagiu innovativu di u spaziu profondu via a cumunicazione laser

A Terra hà fattu cuntattu cù u spaziu prufondu in un successu rivoluzionariu per e cumunicazioni spaziali. A nave spaziale Psyche di a NASA, dotata di un sistema di cumunicazione otticu sperimentale, hà trasmessu bè un missaghju à a Terra da quasi 10 milioni di chilometri di distanza, chì hè circa 40 volte a distanza trà a Terra è a Luna. Questa tappa significativa marca a manifestazione più luntanu di cumunicazioni ottiche.

L'ughjettu principale di l'esperimentu di Comunicazioni Ottiche Spaziali Profonde (DSOC) di a NASA hè di furnisce e future missioni spaziali cù a capacità di trasmette dati à ritmi assai più alti. Utilizendu laser à infrarossi vicinu, DSOC hà u scopu di ottene una velocità di trasmissione di dati da 10 à 100 volte più grande di l'attuali sistemi di freccia radio di punta utilizati in navi spaziali. L'usu di a luce infrarossa vicinu permette onde più compatte, chì permette à e stazioni di terra di riceve un voluminu più altu di dati.

A prova riescita implicava un observatoriu chì emetteva un fasciu laser in u celu, chì era ricevutu da a nave spaziale Psyche cum'è un riferimentu di punta. Allora a nave spaziale hà direttu u so propiu laser à a Terra. U signale, cumpostu di particeddi di luce chjamati fotoni, hè statu decodificatu da un observatoriu ricevente in u conte di San Diego. Ancu s'è i fotoni vicinu à l'infrared hà pigliatu circa 50 seconde per viaghjà da Psyche à a Terra durante a prova, à a so distanza più luntanu, u viaghju hè previstu di piglià circa 20 minuti.

Questa avanzata in a cumunicazione laser apre novi pussibulità per future missioni spaziali. Puderia permette à a nave spaziale di trasmette immagini d'alta qualità è potenzalmentu ancu streaming video in tempu reale da u spaziu prufondu. A visione di a NASA include l'usu di cumunicazioni ottiche per furnisce l'astronauti in Marte cù a capacità di cumunicà via video. U successu di DSOC apre a strada per un futuru più riccu di dati in l'esplorazione spaziale.

Q: Chì ghjè u scopu principale di l'esperimentu DSOC di a NASA?

A: L'ughjettu principale hè di furnisce e future missioni di a NASA cù l'arnesi per trasmette dati à ritmi assai più alti.

Q: Cumu a luce infrarossa vicinu facilita i tassi di trasmissione di dati più altu?

A: A luce infrarossa vicinu permette à i dati per esse imballati in onde più strette, chì permette à e stazioni di terra di riceve più dati.

Q: Chì era u significatu di a prova recente?

A: A prova recente hà marcatu a prima volta chì a cumunicazione ottica hè stata dimustrata oltre a luna.

Q: Chì sò l'applicazioni putenziali di sta tecnulugia avanzata?

A: Questa scuperta puderia permette a trasmissione d'imaghjini di qualità superiore è ancu video in tempu reale da u spaziu prufondu.