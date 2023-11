In un successu rivoluzionariu, l'Amministrazione Naziunale di l'Aeronautica è u Spaziu (NASA) hà fattu pocu fà qualcosa mai fattu prima in u campu di a cumunicazione spaziale. Anu riesciutu à trasmette un laser da a nave spaziale Psyche, situata à circa 10 milioni di chilometri di distanza da a Terra, à u Sud di a California. Questu avvenimentu marcatu marca un passu significativu versu l'avanzamentu di l'esplorazione spaziale, in particulare in relazione à e future missioni tripulate in Marte.

U prughjettu di Comunicazione Ottica di u Spaziu Profondu (DSOC) di a NASA era rispunsevuli di mandà u laser infrarossu codificatu cù dati di prova à una distanza immensa in solu 50 seconde. U laser hè statu emessu da a nave spaziale Psyche senza pilotu, chì hè stata lanciata in uttrovi è hè attualmente in strada per investigà una cometa piena di metalli in u cinturione d'asteroidi trà Marte è Jupiter. U laser hè statu ricevutu da u Telescopiu Hale à l'Osservatoriu Palomar di Caltech, facendu a manifestazione più luntanu di cumunicazioni ottiche mai ottenuta.

U Direttore di Dimostrazioni Tecnulugiche in a NASA, Trudy Kortes, hà enfatizatu l'impurtanza di sta realizazione per apre a strada per l'esplorazione di u spaziu prufondu. Aghjunghjendu questa "prima luce", i scientisti è l'ingegneri avanzanu versu u sviluppu di cumunicazioni di dati più altu chì ponu trasmette infurmazioni scientifiche, imagine in alta definizione è streaming video. Questi avanzamenti sò vitali cum'è a NASA mette in vista di mandà l'omu in Marte, chì hè cunsideratu cum'è u prossimu grande saltu di l'umanità.

Mentre chì u fasciu laser hà viaghjatu una distanza incredibile, hè impurtante nutà chì questu ùn era micca una cumunicazione extraterrestre. Malgradu e fantasie di fantascienza, ùn ci era micca cuntattu cù a vita aliena durante stu avvenimentu storicu.

Q: Finu à quandu viaghjà u fasciu laser di a NASA?

A: U fasciu laser hè statu trasmessu da a nave spaziale Psyche, situata à 10 milioni di chilometri da a Terra, à u Sud di a California.

Q: Chì ghjè u scopu di u prughjettu di u Deep Space Optical Communications (DSOC) ?

A: U prughjettu DSOC hà u scopu di sviluppà cumunicazioni ottiche à alta velocità per l'esplorazione spaziale, chì permettenu a trasmissione di grande quantità di dati trà a Terra è a nave spaziale.

Q: Chì hè u significatu di stu successu?

A: Questa realizazione rapprisenta un passu impurtante versu a rinfurzà e capacità di cumunicazione spaziale, chì serà cruciale per e future missioni tripulate in Marte è altri sforzi di esplorazione di u spaziu prufondu.