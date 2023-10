L'anelli di l'arburi antichi revelanu una tempesta solare devastante chì puderia impactà a civiltà oghje

L'anelli d'arburu truvati in l'Alpi Francesi anu furnitu evidenza di una tempesta solare estrema chì puderia avè cunsequenze devastanti per a civilisazione umana s'ellu si facia oghje. I scientisti anu scupertu un piccu significativu in i livelli di radiucarbonu in l'anelli di l'arburu, chì data di 14,300 XNUMX anni, chì indicò l'occurrence di una tempesta solare massiva - a più grande mai registrata.

L'impattu potenziale di un avvenimentu simili oghje hè alarmante. Una tale tempesta solare puderia disturbà a rete elettrica per mesi è causanu danni significativi à a nostra infrastruttura di cumunicazione. In un studiu realizatu da circadori in l'Università di Leeds, a natura estrema di stu anticu avvenimentu serve com'è un avvirtimentu per u futuru. Tim Heaton, un prufessore di statistiche applicate, hà enfatizatu chì i trasformatori in e nostre reti di l'electricità puderanu esse dannighjati in permanenza, risultatu in blackouts generalizati. Inoltre, i satelliti cruciali per a navigazione è a telecomunicazione seranu in risicu di dannu irreparabile, è l'astronauti affruntà risichi severi di radiazione.

Per assicurà a prutezzione di u nostru mondu da avvenimenti simili, più ricerca hè necessaria. Ancu s'è i scientisti anu identificatu nove tempeste solari estreme, cunnisciute cum'è Eventi Miayake, in l'ultimi 15,000 XNUMX anni, e cause precise è i meccanismi daretu à questi avvenimenti ùn sò micca chjaru. Questi avvenimenti ponu esse studiati solu in modu indirettu, rendendu sfida à predichendu a so occurrence o capisce a so natura.

E misurazioni strumentali dirette di l'attività solare sò pussibuli solu da u 17u seculu. Utilizendu e misurazioni di u radiocarbonu da l'anelli di l'arburu, in cungiunzione cù e dati di berilliu da i nuclei di ghiaccio polari, offre i mezi più efficaci per capisce u cumpurtamentu di u sole in tutta a storia. Sicondu Edouard Bard, prufessore di l'evoluzione di u clima è di l'oceani à u Collège de France è u CEREGE, sti registri à longu andà furniscenu insights preziosi nantu à i cumpurtamenti passati di u Sole.

A magnitudine di a tempesta solare appena scuperta, simile à l'Avvenimenti Miayake, hè stimata à esse duie volte più putente di quelli chì sò accaduti in 993 AD è 774 AD. L'intensità di questi avvenimenti hè stata determinata analizendu u radiocarbonu da i fossili di l'arburi antichi, chì furnisce un sguardu in u passatu.

Publicatu in The Royal Society's Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, sta ricerca mette in risaltu l'urgenza di sviluppà strategie per prutege a nostra civilizazione da e cunsequenze potenzialmente catastròfiche di e timpeste solari.

Fonti:

- Transazzioni filosofichi di a Royal Society A: Scienze matematiche, fisiche è di l'ingegneria