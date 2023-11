Nove scuperte spiegà i tassi più alti di a furmazione di stelle in galassie nane

Un novu studiu realizatu da i circadori di l'Università di Michigan hà fattu luce nantu à u fenomenu intrigante di i tassi più elevati di furmazione di stella in galassie nane menu evolute cumparatu cù galassie massive. I scuperti, publicati in l'Astrophysical Journal, revelanu chì e galassie nane pristine sperimentanu un ritardu significativu in u soffiu di u gasu chì s'accumula in e so regioni di furmazione di stelle, chì permettenu più stelle per furmà per un periudu più longu.

L'autore principale Michelle Jecmen, un ricercatore di u liceu in UM, spiega: "Cumu chì e stelle diventanu supernova, contaminanu u so ambiente producendu è liberando metalli. Argumentemu chì in ambienti di galassia di bassa metallicità chì sò relativamente micca contaminati, ci hè un ritardu di 10 milioni d'anni in l'iniziu di superventi forti, chì, à u turnu, risultatu in a furmazione di stelle più altu.

U studiu suggerisce chì u diagrama di diapason Hubble, chì classifica e galassie in basa di e so caratteristiche, furnisce insights chjave in stu fenominu. E galaxie massive, carattarizatu da a so forma tonda è stelle abbundanti, anu digià cunsumatu tuttu u so gasu è cessatu a furmazione di stella. E galassie spirali, situate à longu i denti di u diapasonu, anu gasu è braccia compatte induve si trova a furmazione di stelle. À a fine di i tines sò e galassie più chjuche è evulute.

Sicondu l'autore anzianu Sally Oey, astronomu UM, "Queste galassie nane anu solu queste regioni di forma stellare veramente mondo. Ci sò state alcune idee per quessa chì hè ... queste galassie anu prublemi à piantà a so furmazione stella perchè ùn soffianu micca u so gasu ".

In più di scopre i motivi di i tassi più elevati di furmazione di stelle in galassie nane, a ricerca hà ancu svelatu una implicazione secundaria eccitante. U ritardu di 10 milioni d'anni in i superventi forti, osservati in galassie nane pristine, furnisce l'astrònomu una opportunità unica per studià scenarii chì ricordanu l'alba cosmica - u periodu ghjustu dopu à u Big Bang.

Cum'è gas clumps inseme è forma lacune in sti galassie nane di metallicità bassa, a radiazione UV pò scappà per queste lacune, simili à u cuncettu di un mudellu di "picket fence". Questu hè particularmente significativu perchè a radiazione ultravioletta ghjoca un rolu cruciale in l'idrogenu ionizzante, un prucessu chì hè accadutu dopu à u Big Bang è hà purtatu à l'universu diventendu trasparenti. Questa nova cunniscenza di i primi fenomeni còsmici offre insights preziosi nantu à a furmazione è l'evoluzione di galaxie in miliardi di anni.

In un studiu cunnessu, utilizendu u Telescopiu Spaziale Hubble, i circadori anu investigatu una galassia nana vicinu chjamata Mrk 71. L'evidenza osservativa da stu studiu rinforza u ritardu in superwinds, cunfirmendu u scenariu iniziale di Jecmen.

L'implicazioni di sti scuperti si estendenu à a nostra cunniscenza di e galassie osservate durante l'alba cosmica da u telescopiu spaziale James Webb. Oey suggerisce chì ci hè ancu assai per amparà nantu à e cunsequenze di sti scuperti, chì anu u putenziale di rinfurzà a nostra cunniscenza di l'universu è i so urighjini.

FAQ

Chì sò e galassie nane?

E galaxie nane sò più chjuche è menu massive cà i so contraparti, spessu carattarizati da una mancanza di forma tonda è menu stelle. Sò cunsiderati menu evoluti è furnisce una grande insights in i primi stadi di a furmazione di galaxie.

Chì ghjè u schema di u diapason Hubble?

U diagrama di diapason Hubble hè un sistema di classificazione per e galassie basatu nantu à e so caratteristiche. Hè custituitu di trè tippi principali: ellittica, spirale è irregulare. Aiuta l'astrònomu categurizà è capiscenu a varietà di galassie in l'universu.

Chì ghjè l'alba cosmica ?

L'alba cosmica si riferisce à u periodu ghjustu dopu à u Big Bang quandu l'universu passava da esse opacu à diventà trasparente. Hè stata marcata da l'ionizazione di l'idrogenu, un prucessu facilitatu da a radiazione ultravioletta.

Chì ghjè u telescopiu spaziale James Webb ?

U Telescopiu Spaziale James Webb (JWST) hè un futuru observatoriu spaziale chì succederà à u Telescopiu Spaziale Hubble. Hè pensatu per studià a furmazione di stelle, galassie è sistemi planetari, è per investigà l'urighjini di l'universu. U JWST furnisce una visione senza precedente di i fenomeni cosmici, cum'è l'alba cosmica, per via di e so capacità avanzate.